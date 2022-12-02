'8 İz' isimli karma sergi açıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 yılının “Süleyman Çelebi Yılı” olarak ilan edilmesi dolayısıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü öğretim elemanları tarafından “8 İz” isimli karma sergi düzenlendi.

Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen sergide eserlerin Süleyman Çelebi’nin maneviyatını ve ruhunu yansıtması amaçlandı.

Sergide yer alan eserlerde Süleyman Çelebi’nin Mevlidi, Yunus Emre’nin şiirlerinde kullandığı “Sehl-i Mümteni” sanatına özgü eserler seçildi.

“8 İz” isimli sergi 9 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.