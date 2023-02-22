'Ahlaksız' sözü hakaret sayıldı

Borcundan dolayı evine haciz memuruyla gelen alacaklıya, 'ahlaksız' diyen adama Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü.

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  • 22.02.2023 09:44
  • Güncelleme: 22.02.2023 09:52
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'Ahlaksız' sözü hakaret sayıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Borcundan dolayı evine haciz memuruyla gelen alacaklıya, ’ahlaksız’ diyen adama Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen beraat kararı Yargıtay’dan döndü.

Günlük hayatta yaşanılan gerginliklerde sarf edilen bazı sözler, umulmadık sonuçlara yol açabiliyor. Borcundan dolayı evine haciz memuru gelen borçlu vatandaş, alacaklı için ’ahlaksız’ kelimesini kullandı. Niyetinin haciz işlemiyle alacağını tahsil etmek olduğunu belirten mağdur, Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, ’ahlaksız’ kelimesinin hakaret unsuru içermediğine hükmederek, davalının beraatine hükmetti. Hakarete uğradığını öne süren davacı ise kararı temyiz etti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi,. mahkeme kararını bozdu. Kararda şöyle denildi: "Dosya çerçevesinde, olay tarihinde haciz işlemi için sanığın evine gidildiğinde sanığın katılana ’şerefsiz, ahlaksız, sen benim evime nasıl memur getirirsin?’ şeklinde sözler söylediği ortadadır. Katılan ile tanığın aşamalarda birbirleri ile uyumlu beyanları ve dosya içerisindeki tarihli haciz tutanağı karşısında, katılana yönelik hakaret suçunun sübut bulduğu gözetilmeden, bu suçtan sanığın mahkumiyeti yerine beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Öte yandan Yargıtay’ın içtihat metni olarak kamuoyuna duyurduğu kararlarda hakaret sayılan bazı kelimeler şöyle sıralandı: "Şerefsiz, ahlaksız, aptal, müsvedde, geri zekalı, eşşek, öküz."

Kayseri Gündem
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