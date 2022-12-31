'Arabam yanıyor' diyerek feryat etti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil hurdaya döndü, yangın anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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  • 31.12.2022 13:59
  • Güncelleme: 31.12.2022 13:59
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'Arabam yanıyor' diyerek feryat etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil hurdaya döndü, yangın anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Şarkışla Sivas yolu Hanlı Kavşağında meydana geldi. K.T. idaresindeki 60 ACK 419 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak kavşakta durdu. Kazada sürücü ile yolcu İ.T. hafif şekilde yaralandı. Kısa bir süre sonra otomobilde yangın çıktı. Yangının büyüdüğünü görenler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi ise itfaiye gelene kadar vatandaşlar yaptı. Kısa bir süre sora alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aracının yandığını gören sürücü, sinir krizi geçirdi

Kazada hafif yaralanan sürücü aracının yandığını yaşlı gözlerle izledi. "Arabam yanıyor" diyerek feryat eden sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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