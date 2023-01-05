'Asgari ücret 2 kademeli olmalı'

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamasında yüksek artışların enflasyonist ortamın etkisi olduğunu söyleyerek, 'Asgari ücret 2 kademeli olmalı' dedi.

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  • 05.01.2023 10:19
  • Güncelleme: 05.01.2023 12:44
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'Asgari ücret 2 kademeli olmalı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamasında yüksek artışların enflasyonist ortamın etkisi olduğunu söyleyerek, “Asgari ücret 2 kademeli olmalı” dedi.

Asgari ücret belirlenirken işverenlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya; “Öncelikle asgari ücret tabi ki emeği karşılığında çalışan çok değerli işçilerimizin ve çalışanlarımızın ülkesine değer oluşturması için belirlenmiş bir ücret politikası. Bu ücret politikası enflasyonist bir ortamda artış oranı aslında işçileri memnun etmiş vaziyette ama bu kararlar alınırken işverenler de mutlaka göz ardı edilmemeli. Çünkü iki tarafın oluru ile bu kararlar alınıyor ama şöyle de bir şey oluşturuyor bu asgari ücretin yüksek olması. Üniversite mezunu gençlerimiz iş bulmakta biraz zorlanıyorlar çünkü işverenler tecrübesiz üniversite mezunu gençleri işe almaktansa, özellikle sektörde çalışmış 2-3 yıl tecrübeli kişileri daha çok almaktan yana tavır koyuyorlar. Dolayısıyla asgari ücret bence 2 kademeli olmalı. Bunlardan bir tanesi ya bekar ya da 1-3 yıl tecrübeli işçiler için birinci kademe olmalı. 2. kademe de yine 8 bin 500’ün üzerinde rakamlarda tecrübelilerin kendilerini daha da geliştirmesiyle ilgili bir rakam belirlenmeli” dedi.

Yedikaya, yüksek artışların enflasyonist ortamdan kaynaklı olduğunu söyleyerek; “Umarım bundan sonraki süreçte enflasyonist ortam ortadan kalkar. Rakamları yükselterek ne ekonomiyi ne de işsizlik sorununu çözebiliriz. Mutlaka rakamlar ve ekonomi yerine oturmalı. Artışlar geriye çekilmeli ve daha güzel bir ortam oluşturulmalı hem ülkemiz hem dünyamız için. Çünkü enflasyonist ortam bütün dünyayı etkisi altına aldığı için ülkemizi de almak zorunda kaldı. Dolayısıyla bu yapılan yüksek artış rakamları bu ortamdan kaynaklanıyor. Bundan sonraki süreçte rakamlar yerine oturursa ve 2 kademeli bir asgari ücret uygulanırsa ülkemiz için daha iyi olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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