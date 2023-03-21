'Aşık Veysel Odası' oluşturuldu, bir yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi içerisinde dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in anısına bir oda oluşturuldu.

UNESCO’nun 2023 yılını Aşık Veysel’i Anma ve Kutlama Yılı ilan etmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi içerisinde ’Aşık Veysel Şatıroğlu Odası’ oluşturuldu. Oluşturulan odada Aşık Veysel’in kişisel eşyaları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları bulunuyor. Yaklaşık bir yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan anı odasında Aşık Veysel’in fotoğrafları da yer alıyor.

“Gedik gördük ve çok güzel”

Barış Gündaş, müzede açılan odanın güzel olduğunu belirterek, “Aşık Veysel’in ölüm yıldönümünde adına açılan anı odasını görmek için Kongre müzesine geldim. Burada öğrencilerin ve burada çalışan memur arkadaşların yapmış olduğu el emeklerini geldik gördük ve çok güzel" diye konuştu.

“Böyle anlamlı bir oda ile anmak beni çok duygulandırdı”

Erdem Öztürk, odayı gezerken duygulandığından bahsederek, “Sivas Kongre Müzesinde böyle bir oda düzenlenmiş. Malum 2023 yılı Aşık Veysel yılı ve bu tema içerisinde güzel bir oda yapılmış. Bununla beraber Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırlamış olduğu sergi ile buluştuk. Bu mekanda ilimizin yetirtirmiş olduğu ulu ozan Aşık Veysel’i böyle bir anlamlı sergi ile hem de beraberinde böyle anlamlı bir oda ile anmak beni çok duygulandırdı” dedi.