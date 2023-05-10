'Bademcik ameliyatı bağışıklık sistemini zayıflatmıyor'

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, sık bademcik enfeksiyonu geçiren, bademcikleri büyüyen, burun tıkanıklığı ve orta kulak iltihabı yaşayan çocuklarda bademcik ve geniz etinin ameliyatla alınmasının gerekebileceğini söyledi. Anne babaların endişelendiği bağışıklık sisteminin zayıflaması konusuna açıklık getiren Dr. Özel Bingöl “Bu ameliyatlar sonrasında bağışıklık sisteminin zayıfladığını işaret edebilecek hiçbir bilimsel veri mevcut değil” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, bademciklerin boğazda küçük dilin iki yanında yer alarak vücudun savunmasına katkıda bulunan lenf dokuları olduğuna işaret ederek, bademciklerin vücuda ağız yoluyla giren mikroplarla mücadelede ilk savunma hattını oluşturduklarını, özellikle çocukların sağlığı üzerinde önemli bir rolleri olsa da bazen tam tersine vücuda zarar verebildiklerini söyledi.

“Adenoidektomi” ve “tonsillektomi”nin, çocukların sıkça maruz kaldığı iki ameliyat türü olduğuna değinen Dr. Özel Bingöl bu ameliyatların, bademcikler ve geniz eti olarak adlandırılan bağışıklık sisteminin bir parçası olan bezlerin çıkarılması ile gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bu ameliyatların en yaygın nedeninin “sık bademcik enfeksiyonları, bademciklerin aşırı büyük olması, horlama, burun tıkanıklığı, orta kulak iltihabı (orta kulakta sıvı birikmesi), gece ağzı açık uyuma ve uykuda solunum durması” olduğuna dikkat çeken Dr. Özel Bingöl yine kronik hale gelmiş ve ağız kokusuna neden olan iltihaplarda, bademcik tümör tespit durumunda çene yapısında bozulmaya neden olan bademcik büyümelerinde de bademcik ameliyatı yapıldığını söyledi. Dr. Özel Bingöl, ilaç tedavisinin yeterli gelmeyip ameliyatın gerektiğini gösteren kriterlerden birinin de “Son bir yılda 7 kez ya da son 2 yılda yıl başına 5’er kez ya da son 3 yılda yıl başına 3’er defa ya da daha sık ateşli bademcik iltihabı görülmesi” olduğunu ifade etti.

“Ameliyat yaşam kalitesini yükseltiyor”

Bu ameliyatların, solunum problemlerini azaltarak çocukların yaşam kalitesini artırdığını ve daha rahat uyumasını sağladığının altını çizen Dr. Özel Bingöl “Diğer bir taraftan enfeksiyon sıklığını azaltarak antibiyotik ve diğer ilaçların daha az kullanılmasını sağlamış oluruz. Tüm bunlar çocukların büyüme ve gelişmesine olumlu etki etmiş olur” dedi.

Anne babaların en çok merak ettiği konulardan birinin de bademciklerin alınmasından sonra bağışıklık sisteminin zayıflayıp zayıflamayacağı olduğuna değinen Dr. Özel Bingöl "Bademcikler, elbette vücudun savunmasında önemli bir rol oynuyorlar. Yine de ameliyat sonrasında vücutta bu dokuların görevini üstlenecek çok fazla doku bulunuyor. Bu nedenle uzun vadede ameliyatın ardından, bağışıklık sisteminde olumsuz bir etki beklemiyoruz. Kaldı ki bağışıklık sisteminin, bademcik ameliyatı sonrası zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri mevcut değil" diye konuştu.

“3 yaşından sonra yapılması tavsiye ediliyor”

Bu ameliyatların genellikle genel anestezi altında yapıldığını; 3 yaşından sonra yapılmasının tavsiye edildiğini ancak gerekli durumlarda daha erken yaşlarda da yapılabileceğini belirten Dr. Özel Bingöl “ Bademcik ameliyatı sonrası genellikle 2-3 gün içerisinde iyileşme olmakla birlikte yaklaşık 10 gün boyunca boğaz ağrısı, boğazda takılma hissi ya da kulağa yansıyan ağrı hissi olabilir. Bu süreçte bolca sıvı tüketmek önemlidir. Genellikle hasta ameliyat olduğu gün taburcu edilir. Ameliyat sonrası doktorunuzun önerdiği yiyecek ve beslenme şekline uymak çok önemlidir. Çocuğunuz için uygun bir tedavi planı oluşturmak için doktorunuzla birlikte karar vermek en doğru yoldur” diye konuştu.