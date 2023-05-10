'Bademcik ameliyatı bağışıklık sistemini zayıflatmıyor'

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, sık bademcik enfeksiyonu geçiren, bademcikleri büyüyen, burun tıkanıklığı ve orta kulak iltihabı yaşayan çocuklarda bademcik ve geniz etinin ameliyatla alınmasının gerekebileceğini söyledi. Anne babaların endişelendiği bağışıklık sisteminin zayıflaması konusuna açıklık getiren Dr. Özel Bingöl 'Bu ameliyatlar sonrasında bağışıklık sisteminin zayıfladığını işaret edebilecek hiçbir bilimsel veri mevcut değil' dedi.

PAYLAŞ
  • 10.05.2023 12:46
  • Güncelleme: 10.05.2023 15:57
  • 88
'Bademcik ameliyatı bağışıklık sistemini zayıflatmıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, sık bademcik enfeksiyonu geçiren, bademcikleri büyüyen, burun tıkanıklığı ve orta kulak iltihabı yaşayan çocuklarda bademcik ve geniz etinin ameliyatla alınmasının gerekebileceğini söyledi. Anne babaların endişelendiği bağışıklık sisteminin zayıflaması konusuna açıklık getiren Dr. Özel Bingöl “Bu ameliyatlar sonrasında bağışıklık sisteminin zayıfladığını işaret edebilecek hiçbir bilimsel veri mevcut değil” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, bademciklerin boğazda küçük dilin iki yanında yer alarak vücudun savunmasına katkıda bulunan lenf dokuları olduğuna işaret ederek, bademciklerin vücuda ağız yoluyla giren mikroplarla mücadelede ilk savunma hattını oluşturduklarını, özellikle çocukların sağlığı üzerinde önemli bir rolleri olsa da bazen tam tersine vücuda zarar verebildiklerini söyledi.

“Adenoidektomi” ve “tonsillektomi”nin, çocukların sıkça maruz kaldığı iki ameliyat türü olduğuna değinen Dr. Özel Bingöl bu ameliyatların, bademcikler ve geniz eti olarak adlandırılan bağışıklık sisteminin bir parçası olan bezlerin çıkarılması ile gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bu ameliyatların en yaygın nedeninin “sık bademcik enfeksiyonları, bademciklerin aşırı büyük olması, horlama, burun tıkanıklığı, orta kulak iltihabı (orta kulakta sıvı birikmesi), gece ağzı açık uyuma ve uykuda solunum durması” olduğuna dikkat çeken Dr. Özel Bingöl yine kronik hale gelmiş ve ağız kokusuna neden olan iltihaplarda, bademcik tümör tespit durumunda çene yapısında bozulmaya neden olan bademcik büyümelerinde de bademcik ameliyatı yapıldığını söyledi. Dr. Özel Bingöl, ilaç tedavisinin yeterli gelmeyip ameliyatın gerektiğini gösteren kriterlerden birinin de “Son bir yılda 7 kez ya da son 2 yılda yıl başına 5’er kez ya da son 3 yılda yıl başına 3’er defa ya da daha sık ateşli bademcik iltihabı görülmesi” olduğunu ifade etti.

“Ameliyat yaşam kalitesini yükseltiyor”

Bu ameliyatların, solunum problemlerini azaltarak çocukların yaşam kalitesini artırdığını ve daha rahat uyumasını sağladığının altını çizen Dr. Özel Bingöl “Diğer bir taraftan enfeksiyon sıklığını azaltarak antibiyotik ve diğer ilaçların daha az kullanılmasını sağlamış oluruz. Tüm bunlar çocukların büyüme ve gelişmesine olumlu etki etmiş olur” dedi.

Anne babaların en çok merak ettiği konulardan birinin de bademciklerin alınmasından sonra bağışıklık sisteminin zayıflayıp zayıflamayacağı olduğuna değinen Dr. Özel Bingöl "Bademcikler, elbette vücudun savunmasında önemli bir rol oynuyorlar. Yine de ameliyat sonrasında vücutta bu dokuların görevini üstlenecek çok fazla doku bulunuyor. Bu nedenle uzun vadede ameliyatın ardından, bağışıklık sisteminde olumsuz bir etki beklemiyoruz. Kaldı ki bağışıklık sisteminin, bademcik ameliyatı sonrası zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri mevcut değil" diye konuştu.

“3 yaşından sonra yapılması tavsiye ediliyor”

Bu ameliyatların genellikle genel anestezi altında yapıldığını; 3 yaşından sonra yapılmasının tavsiye edildiğini ancak gerekli durumlarda daha erken yaşlarda da yapılabileceğini belirten Dr. Özel Bingöl “ Bademcik ameliyatı sonrası genellikle 2-3 gün içerisinde iyileşme olmakla birlikte yaklaşık 10 gün boyunca boğaz ağrısı, boğazda takılma hissi ya da kulağa yansıyan ağrı hissi olabilir. Bu süreçte bolca sıvı tüketmek önemlidir. Genellikle hasta ameliyat olduğu gün taburcu edilir. Ameliyat sonrası doktorunuzun önerdiği yiyecek ve beslenme şekline uymak çok önemlidir. Çocuğunuz için uygun bir tedavi planı oluşturmak için doktorunuzla birlikte karar vermek en doğru yoldur” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor kuvvet çalıştı

Kayserispor kuvvet çalıştı

Bakan Akar, mimar ve mühendislere Mimar Sinan'ı örnek gösterdi

Bakan Akar, mimar ve mühendislere Mimar Sinan’ı örnek gösterdi

Kayseri'de 205 milletvekili adayından 40'ı kadın

Kayseri’de 205 milletvekili adayından 40’ı kadın

Ersoy'dan muhtarlara yemek

Ersoy'dan muhtarlara yemek

Vali Çiçek'ten uyuşturucu mesajı: 'Gençlerimizi zehirleme hayalleri kuran tacirlere bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız'

Vali Çiçek'ten uyuşturucu mesajı: 'Gençlerimizi zehirleme hayalleri kuran tacirlere bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız'

OSB eski Başkanı İmamoğlu'nun acı günü

OSB eski Başkanı İmamoğlu'nun acı günü

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırsızlık şüphelisi mahalleli tarafından yakalandı

Hırsızlık şüphelisi mahalleli tarafından yakalandı

CHP yönetiminden sahte afişlere suç duyurusu

CHP yönetiminden sahte afişlere suç duyurusu

DAHA FAZLA
Gazeteci Demirağ: 'Sinan Ateş'in öldürülmesi siyasi bir cinayettir'

Gazeteci Demirağ: “Sinan Ateş'in öldürülmesi siyasi bir cinayettir”

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi Başkanı Coşkunsu, 'En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır'

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi Başkanı Coşkunsu, “En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır”

Eski vekillerden 'siyaset dili' uyarısı

Eski vekillerden 'siyaset dili' uyarısı

Sayın Bayar Özsoy Hurdacılar derneğinde

Sayın Bayar Özsoy Hurdacılar derneğinde

Bakan Akar'dan terörle mücadele vurgusu: 'Güçlü ve büyük Türkiye için hep beraber çalışacak ve terör belasından kurtulacağız'

Bakan Akar'dan terörle mücadele vurgusu: 'Güçlü ve büyük Türkiye için hep beraber çalışacak ve terör belasından kurtulacağız'