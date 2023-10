'Başkan Yalçın her alanda Talas'a değer katıyor'

Talas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi’nin düzenlediği ‘1. Dönem Kursları Sertifika Töreni ve Sergi Açılışı’ gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in çalışmalarından övgüyle bahsetti.

“Talas’ta çok güzel şeyler oluyor” diyen Vali Çiçek, Başkan Mustafa Yalçın’ın her alanda Talas’a değer kattığına dikkat çekti. Her hafta Talas’ta yeni bir eserin tamamlandığını ifade eden Vali Çiçek; “Talas’ta çok güzel şeyler yapılıyor. Yeni parklar, meydanlar, kültürel alanlar ve kütüphaneler. Her hafta bir yenilikle karşı karşıya geliyoruz. Yapılan bu yenilikler Talas’a ayrı bir değer katıyor, Kayseri’de de heyecanla karşılanıyor. Bu çalışmalarınızdan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Bey’i huzurlarınızda tebrik ediyorum” dedi. Konuşmasına Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in çalışmalarına değinerek devam eden Çiçek şunları söyledi;

"Yine gerçekten tam bir devlet adamı duruşu sergileyen ve sadece Talas için değil Kayseri’nin tamamı için çaba harcayan, taşın altına elini değil gövdesini koyan meslektaşım Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’e de çok teşekkür ediyorum. Burada da ailenin korunması, kadınlarımıza imkanlar tanınması ve sosyal dokuya adaptasyonu yönünden çok güzel bir çalışma gerçekleştirilmiş. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Programda konuşan Başkan Yalçın da toplumun en değerli yapı taşının aile olduğunun altını çizerek; “Toplumumuzun en değerli varlığı şüphesiz ki ailedir. Aileye dokunmak da öncelikli olarak anneden geçiyor. Bunu başarmak için de el ele verdik. Devletimizin yasaları çerçevesinde burada bu hizmet yapıldı. Allah devlete zeval vermesin. Ben bu kursta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bilhassa kursiyer kardeşlerimi tebrik ediyorum” diye konuştu. Programda konuşan Kaymakam Dönmez ise, kursun amacı ve işleyişi hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu.

“Bu merkezlerde milli ve manevi değerler, aile, aile içinde kadının önemi, çocuk yetiştirmenin önemi, terör ve aileye etkilerinin yanında atölye çalışmaları gibi alanlarla dersler verilmektedir. Ayrıca sosyo-ekonomik gelişmişliği yönünden düşük olan ve kendi imkanları ile sosyal hayata katılamayan kişilere, sosyal, kültürel ve mesleki bilgilerle birlikte aile içi iletişim, bebek bakımı, müzik aleti çalma, ebru, bakıcılık, bakırcılık ve hasta bakımı gibi kurslar düzenlenerek sertifikalar verilmektedir” ifadelerini kullanan Kaymakam Dönmez, Başkan Yalçın’a binanın yapımından başlayarak tüm süreçte verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Programda konuşmaların ardından kursiyer kadınlara sertifikaları verildi. Daha sonra, kursiyerlerin çalışmalarından oluşan el sanatları sergisini gezen protokole burada çeşitli hediyeler verildi.