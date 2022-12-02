'Bir gün değil, her gün yanlarındayız'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, engellilerin birçok alanda önemli başarılara imza attığına dikkat çekti ve onlara daha güzel imkanlar sunmak zorunda olduklarını söyledi.

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  • 02.12.2022 12:04
  • Güncelleme: 02.12.2022 12:11
'Bir gün değil, her gün yanlarındayız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, engellilerin birçok alanda önemli başarılara imza attığına dikkat çekti ve onlara daha güzel imkanlar sunmak zorunda olduklarını söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, engellilerin toplum içerisindeki yerlerinin istenilen seviyeye ulaşması için herkese görevler düştüğünü ifade ederek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüm odaklı dile getirildiği ve bu hususta olumlu gelişmelerin yaşandığı bir gün olmasın ümit ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

“İlçemizi onlara göre dizayn ediyoruz”

Başkan Yalçın mesajında, "Bizler belediyeler olarak engelli kardeşlerimizi günlük hayatın içine çekecek proje ve hizmetler geliştirip şehri onlara göre dizayn ediyoruz. Engelli Araçları Bakım ve Onarım Atölyemizde 1 Şubat 2020’den bu yana 622 vatandaşımızın engelli aracının tamirini yaptık. Mayıs ayında Talas Kızılay Engelsiz Oyun Parkımızı hizmete sunduk. 7/24 Kütüphane Engelli Bölümü hem fiziki engelli hem de görme engelli kardeşlerimize uygun ortamlar sağladık. Yani her adımımızda onları düşünüyor ve ona göre imkanlar oluşturuyoruz. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün sorumluluk, duyarlılık, bilinç ve farkındalık düzeylerinin yeniden değerlendirilmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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