'Bozkırın nazar boncuğu' sonbaharda göz kamaştırıyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve 'bozkırın nazar boncuğu' olarak bilinen Gökpınar Gölü, sonbaharda büründüğü renk cümbüşüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

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  • 08.11.2022 10:46
  • Güncelleme: 08.11.2022 10:46
'Bozkırın nazar boncuğu' sonbaharda göz kamaştırıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve ’bozkırın nazar boncuğu’ olarak bilinen Gökpınar Gölü, sonbaharda büründüğü renk cümbüşüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bozkırın nazar boncuğunda sonbaharın gelmesi ile birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Sarının, yeşilin, mavinin ve kırmızının tonlarının yaşandığı ağaç yaprakları ve göl doğaseverlere müthiş bir görsel şölen sunuyor. Her mevsim farklı bir renk alan göl, güneşin konumuna göre de ton değiştiriyor. 4 mevsim 11 derece sıcaklıktaki suyu ve berraklığı ile dikkat çeken göl, şu günlerde sonbaharın renkleri ile adeta ziyaretçilerini mest ediyor. Gün ışığını en derin noktasına kadar yansıtan Gökpınar Gölü, bu haliyle yukarıdan aşağıya bakılan bir akvaryumu andırıyor. Bu özelliği ile sualtı fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çeken göl, yaz-kış dalgıçları ve doğaseverleri ağırlıyor.

“Eşsiz renklerle karşılaştım”

Kocaeli’den ülkenin güzelliklerini görmek için yola çıktığını belirten Sedat Güngör, Gökpınar Gölü’nde sonbaharda eşsiz renklerle karşılaştığını belirterek, “Boş zamanlarımda ülkemizin güzelliklerini görmeye vakit harcıyorum. Kocaeli’den yola çıktım, Kapadokya, Kayseri, Sivas güzergahından Gökpınar Gölü’ne yolum düştü ve buraları keşfettim. Ülkemizin birçok yerinde böyle güzellikler ve bunların başında Gökpınar Gölü geliyor. Sonbahar olması ayrı bir güzellik katmış. Ben buraya ilk kez geldim ve sonbahar olması gezime ayrı bir güzellik getirdi. Buraya geldiğimde eşsiz renklerle karşılaştım göl turkuaz renk. Nadir bulabileceğimiz bir göller arasında. Yapraklar şu anda sonbahar renkleri, kırmızı, sarı, yeşil bütün renkler iç içe olduğu için daha bir enfes görüntüler oluşturmuş. Bu renkler turkuaz gölle birleşince apayrı bir görüntü veriyor. Gökpınar Gölü sonbaharda ayrı bir güzel fotoğraf ve doğaseverler mutlaka gelip burayı görmeli” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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