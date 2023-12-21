'Çip uygulaması' otobüslerde güvenliği artıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun duyurduğu otobüslerde çip uygulaması 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Uygulamanın yerinde olacağını söyleyen Otogar İşletmecisi Mirza Binboğa, “Yolcu güvenliği açısından çok güzel bir uygulama olacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklama ile seyahatlerde en çok tercih edilen kara yolu taşımacılığında çip döneminin başlayacağını duyurdu. Yürürlüğe girecek uygulama ile yolcu otobüslerinde çip zorunlu olacak ve çip sayesinde taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne iletilecek.

Uygulamanın yolcuların güvenliği açısından çok güzel olacağını söyleyen Mirza Binboğa, “Çip uygulaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Otobüsçüler Federasyonu tarafından ortak alınan bir karar gereği ortaya çıkmıştı. Bu geç kalınmış ama çok güzel bir karar. Öncelikle yolcuya ne getirecek dersek öncelikle araç takip sistemi ile aracın nerede olduğunu, yolcu geldiği zaman arabamız nerede, kaçta geliyor dediği zaman arabanın son noktasına kadar takip sistemi ile hangi saatte geleceğini veya nerede olduğuna kadar hepsini söyleyeceğiz. Bununla beraber araç içerisinde arabaların içini komple ve yolu gösterecek şekilde kamera sistemi ile döşenecek. Araç içerisinde yolcunun, şoförün, muavinin hal ve hareketleri, uygunsuz hareketleri, uyuma durumu varsa ikazına kadar her şeyi göreceğiz. Bu çok güzel bir uygulama olacak. En azından yolcuların güvenliği için iyi bir şey olacak. Korsan taşımacılığı bitirecek. Biliyorsunuz korsanda en ufak bir kazada bile sigortası yok, yolcuların güvenceleri yoktu. Valizleri kayboluyordu muhatapları yoktu. Bundan dolayı çok güzel bir uygulama olacak görüyoruz biz bunu. Geç kalınmış ama bugün uygulanması gereken 10 numara bir uygulama diye görüyoruz” dedi.

Binboğa, biletsiz yolcuların da uygulama sayesinde önüne geçileceğini söyleyerek, “Yolcu gelip de şikayet ettiği zaman, mesela elden gelen ya da biletli yolcu aldığı zaman onu dahi görebileceğiz. Elden yolcu yasak, biletsiz yolcu yasak, korsan yolcu taşımak yasak. Bununla ilgili bizim araç çıktıktan sonra bunu takip etme imkanımız yoktu. Araç otogardan çıktıktan sonra firma sahiplerinin haberi olmuyor ve yoldan yolcu alabiliyordu. Ya da korsan yolcuya terminal çıkışında alayım diyorlardı. Bunları alamayacak. O zaman da biletli yolcu olacak ve biletli yolcunun da kimlik numarasından tutun telefon numarasına kadar her türlü bilgisi var. Nadir de olsa yolcu çıkışta biniyor, diğer yolcuların çantasını valizini alıyordu. Ya da yanındaki yolcuyu rahatsız edebiliyordu. Bunların tamamen önüne geçilebilecek” ifadelerini kullandı.