'Çocuklarımıza İyilik Örün'

Kayseri Büyükşehir Belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve on binlerce vatandaşa dokunan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından başlatılan 'Çocuklarımıza İyilik Örün' adlı farkındalık projesi Kayserililerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Gönüllü vatandaşlarca ihtiyacı olan çocuklar için örülen atkı ve bere takımları KAYMEK tesislerine teslim edilmeye başlandı.

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  • 20.12.2022 10:34
  • Güncelleme: 20.12.2022 10:38
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'Çocuklarımıza İyilik Örün'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve on binlerce vatandaşa dokunan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından başlatılan ’Çocuklarımıza İyilik Örün’ adlı farkındalık projesi Kayserililerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Gönüllü vatandaşlarca ihtiyacı olan çocuklar için örülen atkı ve bere takımları KAYMEK tesislerine teslim edilmeye başlandı.

Eğitim, kültür ve mesleki kurslarla on binlerce vatandaşa ulaşan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in, yaklaşan soğuk kış günleri öncesinde gönül köprüleri kurmak üzere harekete geçerek başlattığı ’Çocuklarımıza İyilik Örün’ projesi yoğun ilgi görmeye devam ederken, vatandaşlar tarafından atkı ve bereler, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere KAYMEK tesislerine teslim ediliyor. ’Hep Birlikte İlmek İlmek Sevgi Öreceğiz’ sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde destek vermek isteyen vatandaşlar için KAYMEK tarafından talep edenlere ücretsiz olarak ip tedarik imkânı sunuluyor. Klasik bere ve atkı örmek isteyen vatandaşlar KAYMEK’in bütün tesislerinden ücretsiz olarak malzeme teslim alabiliyor. Dileyen vatandaşlar ücretsiz olarak verilen iplerin yerine kendi imkânlarıyla da ip temin edebiliyor.

Gencinden yaşlısına gönüllü vatandaşlar tarafından örülerek, KAYMEK tesislerine teslim edilen atkı ve bereler ihtiyacı olan çocukların soğuk kış günlerinde üşümemesini sağlarken, yüreklerini de ısıtacak. Büyükşehir’in iyilik projesi ile gönüller arasında iyilik köprüleri kurulacak.

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İHA

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