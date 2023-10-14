'Çocuklarımıza model olmalıyız'

Sivas'ta Millî Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Baki Kubbe Öğretmen Buluşmaları programı devam ediyor.

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  • 14.10.2023 10:27
  • Güncelleme: 14.10.2023 10:27
'Çocuklarımıza model olmalıyız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta Millî Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Baki Kubbe Öğretmen Buluşmaları" programı devam ediyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Necati Yener, bu kapsamda Sivas Öğretmenevinde düzenlenen programda kurumlarınca yürütülen HEDEF ve MİRAS Projeleri kapsamında uygulanan sınavların hazırlık komisyonunda gönüllü olarak görev alan öğretmenler ile bir araya geldi.

Sivas Valiliği himayesinde hayata geçirilen HEDEF ve MİRAS projelerinin akademik başarının artırılması, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda öğrencilerin gelişimine katkı sağlaması, millî ve manevi değerlerin öğrencilere aşılanması noktasında önemli bir sinerji oluşturduğunu belirten Yener, projelerle ile ilgili öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Sivas’ın eğitimdeki başarısını bu projelerin sahadaki uygulayıcısı olan öğretmenlerin yukarıya taşıyacağını belirten Yener, "Eğer başarılı olacaksak öğretmenlerimizin gayret ve desteği ile olacağız. Sizlerin gayreti olmadan hiçbir projemizin başarıya ulaşması mümkün değil. Bu süreçte çocuklarımıza en iyi şekilde rehberlik etmeli, onlar için birer model olmalıyız. Çünkü çocuklarımız bizim söylediklerimizden çok yaptıklarımıza dikkat ediyorlar. Söylediklerimiz ile hayatımıza yansıttıklarımızın arasında oluşacak çelişki, onların üzerindeki tesirimizin ortadan kalkmasına neden olacaktır” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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