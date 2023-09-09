'Çocuklarımızın gönlüne girmeliyiz'

Sivas'ta MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesine göre İl Millî Eğitim Müdürlüğünce planlanan Sivas merkez ilçe zümre toplantıları devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 09.09.2023 12:17
  • Güncelleme: 09.09.2023 12:17
'Çocuklarımızın gönlüne girmeliyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesine göre İl Millî Eğitim Müdürlüğünce planlanan Sivas merkez ilçe zümre toplantıları devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, bu kapsamda Sivas Lisesinde düzenlenen zümre toplantısına katılan Felsefe öğretmenleri ile bir araya geldi. Okul salonunda düzenlenen toplantıya Şube Müdürü Mesut Kaş da katıldı.

Toplantıda, bir süre öğretmenlerle sohbet eden Yener, "Bu ülkenin geleceğinin zengin olması da fakir olması da, refah ve huzur içerisinde olması da olmaması da bizim elimizde. Bu ülkenin geleceğine yön veren, kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan insanlarda da olduğu gibi sokaktaki yankesicide de bizim emeğimiz var. Herhangi bir yoğunluk, yorgunluk ya da meşakkatten dolayı köşede kalmış, arka sırada kalmış, ötekileştirilmiş bir çocuğumuza biz dokunamaz isek, bizden önce kirli bir el, zihniyet, mühürlenmiş kalpli birisi ona dokunur, onu oradan alıp başka bir yere götürür ise hayıflanmanın hiçbir kıymeti yok. En nihayetinde ülkemizin gencecik çocuklarını böyle kandırdılar. O nedenle sorumluluğumuz çok büyük. Çocuklarımızın gönlüne dokunmalı, önce kalbine ve gönlüne girmeliyiz. Ülkemizin geleceği için çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeli, bilgili, kültürlü, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil inşa etmeliyiz" dedi.

Yener, daha sonra öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Anbar Mahallesinde 1 kilometrelik yol asfaltlandı

Anbar Mahallesinde 1 kilometrelik yol asfaltlandı

Narkotik göz açtırmıyor: 3 gözaltı

Narkotik göz açtırmıyor: 3 gözaltı

Yeşilhisar kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Yeşilhisar kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü

Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü

Büyükşehir KAYMEK'ten 'Projen ile Gel Robotik Kodlama Atöylesi'

Büyükşehir KAYMEK'ten 'Projen ile Gel Robotik Kodlama Atöylesi'

'Beni öldürecekler' dedi can havliyle çatıya çıktı

‘Beni öldürecekler’ dedi can havliyle çatıya çıktı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

3
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

4
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

5
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

6
Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

İsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

'Osmanlı Saray Mutfağı' açıldı

‘Osmanlı Saray Mutfağı’ açıldı

DAHA FAZLA
Oto ekspertiz yaptıracaklar dikkat!

Oto ekspertiz yaptıracaklar dikkat!

Jandarmadan bağ evine uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan bağ evine uyuşturucu operasyonu

Kayseri için dev yatırım

Kayseri için dev yatırım

Çopuroğlu'ndan Kayseri Şehir Hastanesine ziyaret

Çopuroğlu'ndan Kayseri Şehir Hastanesine ziyaret

Talas Mevlana - Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem Hattına İlk Tramvay İndirildi

Talas Mevlana - Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem Hattına İlk Tramvay İndirildi