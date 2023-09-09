'Çocuklarımızın gönlüne girmeliyiz'

Sivas’ta MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesine göre İl Millî Eğitim Müdürlüğünce planlanan Sivas merkez ilçe zümre toplantıları devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, bu kapsamda Sivas Lisesinde düzenlenen zümre toplantısına katılan Felsefe öğretmenleri ile bir araya geldi. Okul salonunda düzenlenen toplantıya Şube Müdürü Mesut Kaş da katıldı.

Toplantıda, bir süre öğretmenlerle sohbet eden Yener, "Bu ülkenin geleceğinin zengin olması da fakir olması da, refah ve huzur içerisinde olması da olmaması da bizim elimizde. Bu ülkenin geleceğine yön veren, kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan insanlarda da olduğu gibi sokaktaki yankesicide de bizim emeğimiz var. Herhangi bir yoğunluk, yorgunluk ya da meşakkatten dolayı köşede kalmış, arka sırada kalmış, ötekileştirilmiş bir çocuğumuza biz dokunamaz isek, bizden önce kirli bir el, zihniyet, mühürlenmiş kalpli birisi ona dokunur, onu oradan alıp başka bir yere götürür ise hayıflanmanın hiçbir kıymeti yok. En nihayetinde ülkemizin gencecik çocuklarını böyle kandırdılar. O nedenle sorumluluğumuz çok büyük. Çocuklarımızın gönlüne dokunmalı, önce kalbine ve gönlüne girmeliyiz. Ülkemizin geleceği için çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeli, bilgili, kültürlü, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil inşa etmeliyiz" dedi.

Yener, daha sonra öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.