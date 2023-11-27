'Doğal temizlik' kadın ellerinden

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kooperatif üyesi kadınlar el yapımı ve yüzde 100 doğal sabun üreterek ev ekonomisine katkıda bulunurken, vatandaşları da doğal temizlikle buluşturuyor.

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  • 27.11.2023 10:15
  • Güncelleme: 27.11.2023 10:22
'Doğal temizlik' kadın ellerinden
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kooperatif üyesi kadınlar el yapımı ve yüzde 100 doğal sabun üreterek ev ekonomisine katkıda bulunurken, vatandaşları da doğal temizlikle buluşturuyor.

Kayseri’de kurulan kadın kooperatiflerinde kadınlar hem üretiyor hem de kazanç elde ediyor. Kocasinan ilçesinde kurulan Erciyes 38 Kadın Kooperatifi’nde de kadınlar, bir yandan ev tekstil ürünleri üretirken, bir yandan da el yapımı doğal sabunlar üretiyor. Kooperatifte talebe göre çanta, pike, nevresim ve önlük gibi tekstil ürünleri üretilirken, aynı zamanda yüzde 100 doğal ve el yapımı olan kabak lifli, bal sütlü, mangolu, portakallı, lavantalı, leylak ve keçi sütü gibi toplamda 12 çeşit doğal el sabunlarının da üretimi yapılıyor.

Hem ev tekstil ürünleri hem de yüzde yüz doğal sabun üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Erciyes 38 Kadın Kooperatifi Başkanı İlknur Daloğlu, “Kooperatifimizin ana hedefi atık ürünlerden elde ettiğimiz hayata yeni kazandıracağımız ürünler ama biz ev tekstilinde ve sabun üretiminde 2 ayrı ana dalda ve el sanatlarında çalışma yapıyoruz. Burada ev tekstili atölyesinde tabii ki gelen taleplere göre çantalar, nevresimler, pikeler ve önlük tarzı şeyler üretiliyor. Burada üretiyoruz ama ev hanımlarına da katkı sağlamak için onlar da bunların dikimini sağlıyorlar ve böylece kendileri de para kazanıyorlar. Sabun atölyemiz ise bizim hiç düşünmediğimiz bir bölümdü ama sayın valimizin destekleriyle biz yüzde 100 doğal, el yapımı sabun üretimi eğitimi aldık ve bunun üzerine katı sabun üretiyoruz. İnsanların doğal, daha güzel, çevreye kirli atıklar atılmasın diye tamamen doğal sabunlar üretiyoruz” dedi.

Daloğlu, Kayseri’de ilk ve tek doğal sabun üreten kadın kooperatifi olduklarını ve sıvı sabun üretimine de geçeceklerini söyleyerek, “Sabun çeşidi olarak aslında biz şu anda 10-12 çeşit sabun üretiyoruz. Bunların arasında kabak lifli, bal sütlü, mangolu, portakallı, lavantalı, leylak ve keçi sütü tarzı sabunları üretiyoruz ama bunun da yanı sıra bize gelen taleplerde toplu yaşanan yerlerde sıvı sabun tercih edildiği için bizden sıvı sabun üretmemiz de istendi. Bunun üzerine biz de eğitimimizi aldık. Bundan sonrasında sıvı sabun talep edenlerin de taleplerini karşılamaya hazırız. Kayseri’de ilk ve tek olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Bunu da sayın valimize borçluyuz. Bu fikri ve düşünceyi bize veren, katkı sağlayan valimize çok teşekkür ediyoruz. Sabunlarımız yüzde 100 doğal olduğu için insanların doğal ürünleri tercih etmelerini, insan hayatının çok ucuz olmadığını, katkı maddeli ürünlerin kullanılmamasını, tercih etmemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Biz de kooperatif olarak bu ilke ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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