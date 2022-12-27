'Dur' ihtarına uymayan araçta uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan aracın içinde uyuşturucu madde bulundu.

PAYLAŞ
  • 27.12.2022 20:54
  • Güncelleme: 28.12.2022 08:54
  • 68
'Dur' ihtarına uymayan araçta uyuşturucu çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan aracın içinde uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen araç ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından Selçuklu Mahallesi Doğru Sokak üzerinde durdurulan aracın sürücüsünün camdan attığı poşet ve folyoyu inceleyen ekipler, poşet içerisinde 10,23 gram ağırlığında uyuşturucu buldu. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, sürücüye trafik açısından 8 bin 859 TL para cezası uygulandı.

Polisten kaçan sürücü işlemleri yapilmak üzere emniyete götürülürken, araç da otoparka çekildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir Zabıtası, huzur ve güven için 7/24 görev başında

Büyükşehir Zabıtası, huzur ve güven için 7/24 görev başında

Avrupa ve Türkiye'nin en büyüğünde bir ilk

Avrupa ve Türkiye'nin en büyüğünde bir ilk

Bilgilendirme toplantısı

Bilgilendirme toplantısı

'Dur' ihtarına uymayan araçta uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymayan araçta uyuşturucu çıktı

Kaçak sigara operasyonunda tabanca ele geçirildi

Kaçak sigara operasyonunda tabanca ele geçirildi

407 litre el yapımı içki ele geçirdi

407 litre el yapımı içki ele geçirdi

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

6
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tespih fiyatlarını malzeme ve işçilik süreleri belirliyor

Tespih fiyatlarını malzeme ve işçilik süreleri belirliyor

25 kuruşluk ücrette değişiklik yapılmadı.

25 kuruşluk ücrette değişiklik yapılmadı.

DAHA FAZLA
' resmi indirmeyi denediler indiremediler '

' resmi indirmeyi denediler indiremediler '

Beyazşehir Kur'an Kursu Tesisi'nde geri sayım

Beyazşehir Kur'an Kursu Tesisi'nde geri sayım

Mehmet Akif Talas'ta anlatıldı

Mehmet Akif Talas'ta anlatıldı

Büyükşehir'den 74 adet 'altgeçit dükkan' ihalesi

Büyükşehir'den 74 adet 'altgeçit dükkan' ihalesi

Büyükşehir'den 'Macera Parkı Alanı' ihalesi

Büyükşehir'den 'Macera Parkı Alanı' ihalesi