'Eczacı Asistanlığı' Kursu Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri Eczacı Odası ile iş birliğinde gerçekleştireceği ve Türkiye’de alanında bir ilk olacak ‘Eczacı Asistanlığı’ Kursu ilk dersi, 4 Şubat 2023 tarihinde saat 10.30’da KAYMEK Sümer Tesisi’nde yapılacak tanıtım programı ile başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın her alanda eğitime önem veren hizmet anlayışı ve talimatları ile vatandaşların talepleri doğrultusunda 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada, hizmetlerini yürüten KAYMEK, çağın ve sağlık alanının ihtiyacını göz önünde bulundurarak ‘Eczacı Asistanlığı’ kursu düzenliyor. Tesislerinde sağladığı hizmetlerle on binlerce insanın hayatına dokunan, mesleki eğitim ve kursları ile ömür boyu öğrenmeye katkı sunan KAYMEK, Türkiye’de bir ilki hayata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Uğur Nuri Akın’ın katılımlarıyla KAYMEK ile Kayseri Eczacı Odası arasında ‘Eczacı Asistanlığı ile Sanat ve Mesleki Kurslar Düzenlemesine İlişkin’ iş birliği protokolü imzalanmıştı. Protokol doğrultusunda kolları sıvayan Büyükşehir KAYMEK, ’Eczacı Asistanlığı’ Kursu başvurularını 18 Ocak 2023 tarihinde başlattı. Kayserililerin yoğun ilgi göstermesiyle kayıtların başlamasıyla birlikte ilk dakikalar içerisinde tam kapasite dolan ‘Eczacı Asistanlığı’ kursunun ilk ders zili, 4 Şubat Cumartesi saat 10.30’da çalacak. Eczacıların ihtiyaç duydukları nitelikli Eczacı Asistanları yetiştirecek kursun ilk ders gününde KAYMEK Sümer Tesisi’nde tanıtım programı düzenlenecek. Kursun ilk ders gününde ayrıcalıklı bir başlangıç olması adına düzenlenecek olan tanıtım programında kursiyerlere kursun amacıyla ilgili gerekli bilgiler verilecek.

’Eczacı Asistanlığı’ Kursu çerçevesinde uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerle eczacıların ihtiyaç duydukları nitelikli eczacı asistanları yetiştirilerek hem sektörün yetişmiş personel ihtiyacı karşılanacak hem de bu alanda kendini geliştirmek ve çalışmak isteyen vatandaşlara istihdam imkânı sunulmuş olacak.