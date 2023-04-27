'Elif ve arkadaşları Kapadokya'nın' ilk gösterimini depremzede çocuklar izledi

TRT’nin Çocuk animasyon türündeki yeni filmi ’Elif ve Arkadaşları: Kapadokya’ filmi, 28 Nisan’da vizyona girmeden önce Nevşehir’de depremzede çocuklarla buluştu.

Nevşehir Valiliği ve Kapadokya Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Nissara AVM’de gerçekleştirilen filmin gösteriminin konukları; deprem felaketi nedeniyle şehirlerinden ayrılarak Nevşehir’e yerleşen çocuklar oldu. Film gösterimine depremzede çocuklar ile birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Bahittin Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, filmin yapımcı ve yönetmeni İsa Doğmuş katıldı. Çocuklar; ekrandan tanıdıkları Elif, Selim, Kerem ve Ayşe’yi bu kez sinemada Kapadokya maceralarıyla izledi. Elif ve arkadaşlarının Kapadokya gezisinde tanıştıkları bir rehber, Kapadokya ile ilgili bir efsane anlatır. Efsaneye göre bulutların üzerinde Zerre isminde bir medeniyet vardır ve bu medeniyette yaşayan Perişler vardır. Sabah olduğunda Elif ve dostları her yerin bulutlarla kaplandığını görür. Ardından bulutların arasında gezinen sevimli Tini’yi bulurlar. Tini’yi Periş’ine götürmek için gemiye binen Elif ve arkadaşları, Dobu’yu yenmeye çalışan Perişler ile birlikte heyecan dolu bir maceraya atılır.

Elif ve Arkadaşları Kapadokya filminin yapımcı ve yönetmeni İsa Doğmuş; “Film 28 Nisanda tüm Türkiye’de sinema salonlarında olacak. Küçük arkadaşlarımızı maceramıza bekliyoruz. Filme başlamadan önce ekip arkadaşlarımız ile birlikte Kapadokya’daki tüm mekânları gezerek ona göre bir modelleme yaptık ve şablonunun çıkarttık. Yaklaşık 2 yıllık süren bir çalışmanın sonucu heyecanla izlenecek bir sinema filmini ortaya çıkartmış olduk. Nevşehir Dünyanın göz bebeği olan bir ilimiz. Kapadokya’da her kes tarafından bilinen ve merak edilen bir yapısı var. Bu filmin buraya turizm açısından da katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Yer altı şehirleri, balonlar, vadiler, çocuklar için macera dolu, bire bir yaşayacakları animasyon dolu bir film” dedi. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven de yaptığı açıklamada; “Bu yıl yaptığımız üçüncü sinema filmi. Rafadan tayfa ile başladığımız serüven Elif ve Arkadaşları Kapadokya ile devam ediyor. Burada özel bir gösterim yapıyor olmak ve bu gösterimi özel çocuklar olan depremzede çocuklar ile yapıyor olmak bizim için gurur verici. Yaptığımız filmlerden izleyicilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise açıklamasında; “Bu film Kapadokya için bir düşün gerçekleşmesi anlamına geliyor. Kapadokya’nın tanıtımı açışından özellikle TRT yapımı olan bir animasyon çizgi filminin faydalı olacağını tartışıyorduk. Bu film bu düşün gerçekleşmesi anlamına geliyor. Kapadokya gerçekten her yönüyle ivmesi artan, hem ulusal, hem de uluslararası arenada bilinirliği artan tam anlamıyla bir masal kenti, rüya kenti. Elif ve arkadaşları animasyon filminin de Kapadokya versiyonunun yapılmış olması çok büyük mutluluk vesilesi. Kapadokya’yı hem dünyaya hem de ülkemizdeki genç nesillere ve çocuklara bu animasyon filmi vesilesi ile anlatmış olacağız. Kapadokya’nın güzelliklerini, zenginliklerini paylaşmış olacağız" şeklinde konuştu.