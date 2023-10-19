'Erciyes-2023 Tatbikatı' göz doldurdu

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından 7 ülkenin katılımı ile düzenlenen, 652 personel ile 67 aracın katılımı ile sona erdi. Tatbikatta paraşütle atlayan komandolar nefes keserken, 10 ülkenin bayrağıyla saygı atlayışı yapıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda yer alan, terörle mücadele operasyonlarında da görev alan ve komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2023 Tatbikatı hav indirme operasyonuyla sona erdi. İncesu ilçesi sınırlarında bulunan Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası’nda icra edilen tatbikatta 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki atlayan paraşütçü komandolar, bölgeye inerek temsili olarak düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Tatbikatta komandolar tarafından teröristlerden arındırılan bölge Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurulurken, helikopterle düşman bölgesine indirilen toplarla da tepelerdeki hedefler imha edildi. Bölgeyi komandoların kontrol altına almasına ardından AFAD ve Kızılay görevlileri, yardım için helikopterle alana getirildi. Gürcistan, İspanya, Azerbeycan, Pakistan, İtalya, Libya ve Özbekistan’ın katılım sağladığı tatbikatta, Bahreyn ve Birleşik Krallık’ta gözlemci bulundurdu. Göz dolduran tatbikat tatbikata katılan 10 ülkenin bayrağıyla yapılan saygı atlayışı ile sona erdi. Chinook tipi iki helikopterin de kullanıldığı tatbikata, 652 personel, 67 araç, 354 değişik çapta silah, 5 nakliye uçağı, 2 taarruz helikopteri, 6 genel maksat helikopteri ve 2 yük helikopteri ve 17 hava aracı katıldı.

Tatbikatı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, askeri yetkililer de takip etti.