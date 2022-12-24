'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem İle Aslı' sergisi hayran bırakıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından sanatseverlere sunulan 'Erciyes'te Bir Sevda Masalı, Kerem ile Aslı' Sergisi, KUMSmall Alışveriş Merkezi'nde vatandaşlar tarafından hayranlıkla incelendi.

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  • 24.12.2022 13:36
  • Güncelleme: 24.12.2022 18:31
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'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem İle Aslı' sergisi hayran bırakıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından sanatseverlere sunulan ‘Erciyes’te Bir Sevda Masalı, Kerem ile Aslı’ Sergisi, KUMSmall Alışveriş Merkezi’nde vatandaşlar tarafından hayranlıkla incelendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim kentin kültürel ve manevi değerlerine sahip çıkmak ve bu değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla kültür sanat alanında yapmış olduğu çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. İran’ın İsfahan kentinden Kayseri Erciyes’e, meşakkatli ancak bir o kadar destansı bir yolculukla uzanan Kerem ile Aslı’nın aşk hikâyesi, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş.’nin düzenlemiş olduğu sergi ile tanıtılmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk’ün katılımlarıyla Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma projesi KUMSmall AVM’de gerçekleşen sergi açılışına, kursiyerler ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar tarafından eserler hayranlıkla incelenirken, Kerem ile Aslı’nın destansı masalını şahane sanat eserleriyle birleştiren, KAYMEK eğitmenleri tarafından hazırlanmış olan sergi, KUMSMALL AVM’de 25 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

KAYMEK A.Ş. eğitmenlerince hazırlanan 18 farklı el sanatı ve 24 eserden oluşan ‘Erciyes’te Bir Sevda Masalı, Kerem ile Aslı’ Sergisi’nin tanıtımı sürüyor. KAYMEK eğitmenleri tarafından sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 90 atık malzemelerden yapılan minyatürlerden oluşan sergi, yoğun ilgi görüyor.

16. yüzyılda İran’da bir şahın oğlu olan Kerem ile şahın hazinedarı olan keşişin Aslı isimli kızı arasında yaşanan ve Erciyes’te son bulan bu masalımsı sevda öyküsünün anlatıldığı sergi, 14 bölüme ayrılarak kronolojik dizilimle 3 boyutlu 14 eserle sunulurken, sergide Kerem ile Aslı sevdasının ayrıntılarını içeren 8 tablo ve 2 çini vazo yer alıyor.

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İHA

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