'Fiyat listesi 'fahiş fiyat uygulanıyor' düşüncesini önler'

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan işletmelerde fiyat lisesi zorunluluğu uygulaması hakkında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Hem işletmemiz hem de vatandaşlarımız için güzel bir uygulama oldu. Bu uygulamayla da fahiş fiyat uygulanıyor söyleminin önüne geçmiş oluyoruz dedi.

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  • 25.12.2023 12:02
  • Güncelleme: 25.12.2023 12:46
'Fiyat listesi 'fahiş fiyat uygulanıyor' düşüncesini önler'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan işletmelerde fiyat lisesi zorunluluğu uygulaması hakkında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Hem işletmemiz hem de vatandaşlarımız için güzel bir uygulama oldu. Bu uygulamayla da fahiş fiyat uygulanıyor söyleminin önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın lokanta, kafe ve pastaneler için aldığı önlemler Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, işletmelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu olacak. Uygulama 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Ticaret Bakanlığımız ve federasyon kanalımızdan bize resmi yazı geldi. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yeme-içme sektörlerinde fiyatları vatandaşlarımızın göreceği bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bu da vatandaşın hangi ürünü kaça aldığını belirten bir şey. Bu daha önceden var olan bir şeydi ancak şimdi 1 Ocak 2024 yılı itibarıyla da bu kanun haline geldi. Bu da hem vatandaşlarımız için hem işletmemiz için de güzel bir uygulama oldu. Vatandaş geliyordu ‘kebap ne kadar’ diye sorular soruyordu. ‘Hep fahiş fiyat uygulanıyor’ deniliyordu. Hem onların önüne geçme anlamında hem de vatandaşımızın bir ürünü kaça aldığını göstermek için de Ticaret Bakanlığımız böyle bir uygulama ortaya koydu. Hem işletmemiz hem de vatandaşlarımız için güzel bir uygulama oldu. Bu zaten yıllardır da var olan bir şeydi ama 1 Ocak 2024 tarihiyle resmi hale gelecek. 2024 itibarıyla bütün yeme-içme sektörlerinde fiyat listeleri vatandaşların göreceği bir şekilde yerleştirme zorunluluğu geldi. Bu da vatandaşımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Bu uygulamayla da ’fahiş fiyat uygulanıyor’ söyleminin önüne geçmiş oluyoruz"

Masalarda, duvarda ve panolarda fiyat listesinin bulunmamasının vatandaşlarda ’fahiş fiyat uygulanıyor’ düşüncesini ön plana çıkardığını belirten Aydemir, "Esnafımız fiyat listesini takip ediyorlar. Bizim odamızın belirlemiş olduğu fiyat listelerimiz var ancak vatandaşlarımız ‘bu kadar fiyat olur mu? Biraz fazla’ gibi söylemlerde bulunuyorlar. Her şeyin üzerinde fiyat geçişleri olduğu gibi bizler de ister istemez fiyat geçişleri yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaş da ’fahiş fiyat uygulanıyor’ diye algılıyor. Bu tarz sıkıntılar yaşıyorduk. Bu uygulamayla da ’fahiş fiyat uygulanıyor’ söyleminin önüne geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu hem esnafımız için iyi oldu hem de vatandaşımızın kafa karışıklığına son vermiş oldu. Bu fiyat tarifelerini de esnaflarımız odamızdan temin edebilirler” şeklinde konuştu.

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İHA

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