'Geleceğin teknolojisine adım atıyorsunuz'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi'nin düzenlediği 'Drone Plotaj Kursu'nu ziyaret etti. Burada kursiyerlerle sohbet eden Başkan Yalçın, geleceğin teknolojisine adım attıklarını söyledi.

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  • 05.07.2023 10:19
  • Güncelleme: 05.07.2023 12:58
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'Geleceğin teknolojisine adım atıyorsunuz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi’nin düzenlediği ‘Drone Plotaj Kursu’nu ziyaret etti. Burada kursiyerlerle sohbet eden Başkan Yalçın, geleceğin teknolojisine adım attıklarını söyledi.

Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Espor ve İnovasyon Merkezi’nde, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Helvacı tarafından verilen insansız hava aracı (İHA) kursu devam ediyor.

Kursu ziyaret eden Başkan Yalçın, Öğretim Üyesi Dr. Helvacı ve öğrencilerle insansız hava araçları teknolojisi üzerine sohbet etti.

“GELECEĞİN ARAÇLARININ EHLİYETİNİ ALIYORSUNUZ”

Dünyada drone kullanımının yaygınlaşmasından ve drone kullanabilmenin öneminden bahseden Başkan Yalçın, bu tür kursların gençler için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Drone eğitmeni Dr. Helvacı’nın da alanında çok yetkin bir isim olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Öncelikle Mustafa Helvacı hocama teşekkür ediyorum. Şu anda Türkiye’nin İHA konusunda en yetkin insanı ve geldi burada bu kursu veriyor. Hz. Ali’nin bir sözü vardır: ‘Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil onların zamanına göre yetiştirin’ diye. Yani, sizler bizim için çok önemlisiniz, aileniz ve devlet adamları için çok önemlisiniz, sizler dünyayı yönetecek kapasitedesiniz. Artık biliyorsunuz, bazı ülkelerde postalar drone ile gönderiliyor, şehirler drone ile tasarlanıyor. Sizler burada geleceğin araçlarının ehliyetlerinin sahibi oluyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Ailelerinize de bize güvenip sizi gönderdikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

“KİMSE İHA’YI BİLMEZKEN BAŞKAN YALÇIN ELİMİZDEN TUTTU”

Kursla ilgili düşüncelerini paylaşan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Helvacı da şunları söyledi: “Geçmişte İHA kavramının konuşulmadığı dönemde bile siz bize sahip çıktınız. O dönemde bize yardımcı oldunuz ve biz o zaman buraya 60 öğrenci getirdik, eğitimlerini sağladık. O çocukların çoğu şu anda TAİ’de ve Bayraktar’da. Biz de o dönemin bir teşekkürü olarak şimdi buraya geldik ve bu kursu açtık. Yani başkanımızın emrini yerine getiriyoruz. Buradan bir kez daha başkanımıza verdiği katkılar ve kurs için teşekkür ediyorum.”

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İHA

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