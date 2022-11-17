'Gençlerle Kitap Sohbetleri'nde 6 Eser Ele Alındı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı ve hem gençlerde kitap okuma alışkanlıklarını arttırmak hem de müzakere yeteneklerini geliştirmek amacıyla her ay düzenlenen 'Gençlerle Kitap Sohbetleri' programının genç okurlarla Kasım ayı buluşması gerçekleşti. Gençler başta olmak üzere her yaştan okurun katıldığı kitap sohbetlerinde bu ay 6 kitap birden ele alındı.

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  • 17.11.2022 12:02
  • Güncelleme: 17.11.2022 12:49
'Gençlerle Kitap Sohbetleri'nde 6 Eser Ele Alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın başlattığı ve hem gençlerde kitap okuma alışkanlıklarını arttırmak hem de müzakere yeteneklerini geliştirmek amacıyla her ay düzenlenen ‘Gençlerle Kitap Sohbetleri’ programının genç okurlarla Kasım ayı buluşması gerçekleşti. Gençler başta olmak üzere her yaştan okurun katıldığı kitap sohbetlerinde bu ay 6 kitap birden ele alındı.

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları kitabı başta olmak üzere İskender Pala’nın kaleminden ’İki Dirhem Bir Çekirdek’, Ayşe Sasa’nın ’Bir Ruh Macerası’, Beşir Ayvazoğlu’nun ’Aşk Estetiği’, İbn-i Hazm’ın ’Güvercin Gerdanlığı’ ve Nurettin Topçu’nun ’Varoluş Felsefesi, Hareket Felsefesi’ kitapları değerlendirildi. 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Yalçın’ın yanı sıra Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, Eğitimci Yazar Mehmet Torun ve Eğitimci Yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı. İlk olarak Faruk Nafiz Çamlıbel’in hayatı ve Han Duvarları kitabını ele alan Başkan Yalçın, Han Duvarları’nın şairinin önüne çıkan bir şiir olduğunu belirterek, “Bazı şehirler vardır, kendilerinde bir sembol olan nesne ile özdeşleşir, bazı yazarlar da vardır şiirleriyle özdeşleşir. Han Duvarları da böyledir. Şairinin önüne çıkan bir şiirdir. Türk Edebiyatı’nın kilometre taşlarından biridir. Han Duvarları baştan sona Anadolu’dur.” şeklinde konuştu. Çamlıbel’in Kayseri’ye de geldiğini ve Kayseri Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yaptığına değinen Başkan Yalçın, yazarın hayat hikayesini kısaca özetledi. Daha sonra söz alan ve Nurettin Topçu’nun “Varoluş Felsefesi” kitabını anlatan Mehmet Karataş da yazar ve kitap hakkında genel bilgileri aktardı. Nurettin Topçu’nun Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine rastlayan bir yazar olduğunu ifade eden Karataş, yazarın birçok kitabı olduğunu ve öğrendiği görüşleri kopyalayamadan getirip Türkiye’deki düşüncelerle mukayese ederek birleştirdiğini belirtti. Kitabın iki bölümden oluştuğunu söyleyen Karataş, ilk bölümde varoluş felsefesinin anlattığını, ikinci bölümde ise hareket felsefesinin ele alındığını ifade etti.

Daha sonra söz alan Eğitimci Yazar Uğur Baş da İskender Pala’nın ’İki Dirhem Bir Çekirdek’ kitabını anlattı. Pala’nın hem akademisyen hem yazar olduğunu belirten Baş, Pala için ‘Divan şiirini sevdiren adam’ olarak nitelendirildiğini kaydetti. Baş, İki Dirhem Bir Çekirdek kitabının bir deyimler kitabı olduğunu söyleyerek, bu alanda yazılmış nadir kitaplardan biri olduğuna dikkat çekti. Son olarak söz alan Eğitimci Yazar Mehmet Torun da Beşir Ayvazoğlu’nun kaleminden ’Aşk Estetiği’ kitabını ele aldı. Eğitimci Yazar Torun, ‘Aşk Estetiği’ni fakülte birinci sınıf talebesiyken okumuştum. Hayatımda en çok etkilendiğim belki de 10 kitaptan biridir. Hala benzeri yazılamamış bir kitap ve 100 ya da 150. baskısını yapmıştır.’ dedi.

Program sonunda katılımcılara tahlili yapılan kitaplardan hediye edildi.

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İHA

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