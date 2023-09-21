'Güven' veren polis timi 2 bin 378 kişiyi sorguladı

Kayseri’de güven timleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 2 bin 378 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 2 bin 378 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanırken, 11 şahıstan da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaybolan 4 çocuğu ailelerine teslim eden ekipler, 6 dilenciye de işlem uyguladı.