'Güvenlik Kültürümüz, Yarınlar Ödülümüz' projesinin kapanışı gerçekleştirildi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hibe Programı çerçevesinde yürütülen, 'Güvenlik Kültürümüz, Yarınlar Ödülümüz' projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi.

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  • 29.11.2022 13:19
  • Güncelleme: 29.11.2022 13:37
'Güvenlik Kültürümüz, Yarınlar Ödülümüz' projesinin kapanışı gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hibe Programı çerçevesinde yürütülen, ‘Güvenlik Kültürümüz, Yarınlar Ödülümüz” projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda yemekli gerçekleştirilen kapanış törenine, Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz, İSGÜM Kayseri Bölge Müdürü Nevzat Durman, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Necati Arıcı, proje koordinatörü Hakan Yiğit, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, yemek verilmesi ve plaket dağıtımının ardından sona erdi. Proje hakkında açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Hakan Yiğit; “Projemiz 19 ay devam etti. 173 bin Euro bütçeyle Avrupa Birliği fonlarından faydalanarak, yaptığımız bir proje oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi açtık. Bunun yanında okullarımızın yaralanabileceği ‘Ramak Kala’ adında bütün öğrencilerimizin yararlanacağı bir web sitesi açtık. 7 bin 375 öğrenci ve öğretmene iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verdik. İSG yarışmaları yaptık. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim ettik. İş sağlığı ve güvenliğinin farkındalığının ve bilincinin oluşturulması için bu yarışmaları düzenledik ve projemizi bu şekilde tamamladık. Kapanış programında da protokolün katılımıyla bir yemekli toplantımız ve ayrıca ödül törenimiz olacak. Bu şekilde kapanış törenimizi gerçekleştireceğiz. İş sağlığı ve güvenliği ülkemizde iş kazalarına maruz kalan 21-23 yaş arası gençlerimiz olduğundan dolayı okullarımızda da bu çocuklarımız eğitim hayatına atılacağı için projemizi gerçekleştirdik. Önemli olan iş kazalarını en aza indirmeye katkı sağlamak” şeklinde konuştu.

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İHA

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