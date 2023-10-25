'Her Ev Bir Okul' Projesinde ilk masalar öğrencilere verildi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından başlatılan ‘Her Ev Bir Okul’ projesi çerçevesinde Özvatan’da öğrenciler çalışma masalarına kavuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından başlatılan ‘Her Ev Bir Okul’ projesi çerçevesinde öğrenciler çalışma masalarına kavuşuyor. Öğrencilerin daha rahat ders çalışabilmeleri için planlanan projeyle, öğrenciler masaları ile ders çalışmanın keyfini sürecek. Proje çerçevesinde Özvatan Kaymakamı Mine Kurt tarafından ilk çalışma masaları öğrencilere teslim edildi.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Valimiz Gökmen Çiçek’in tensipleriyle hayata geçen Her Ev Bir Okul Projesini ilk olarak Özvatan’da hayata geçirmenin gururu ve sevincini yaşıyoruz. Bugün masasına kavuşan öğrencilerimizin gözlerinde ışıltı, projenin önem ve değerini açıkça ortaya koydu. Projenin her bir paydaşına teşekkür ederiz" denildi.