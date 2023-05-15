'Hırsızlık' suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs: 'Adam gibi yaşayın, adam gibi ölün'

Kayseri'de hakkında 'hırsızlık' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve saklandığı yerde yakalanan şahsın kendisini görüntüleyen basın mensuplarına Adam gibi yaşayın, adam gibi ölün sözleri dikkat çekti.

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  • 15.05.2023 19:09
  • Güncelleme: 15.05.2023 20:27
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'Hırsızlık' suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs: 'Adam gibi yaşayın, adam gibi ölün'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de hakkında ’hırsızlık’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve saklandığı yerde yakalanan şahsın kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Adam gibi yaşayın, adam gibi ölün" sözleri dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında ’bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E., saklandığı tespit edilen yerde yakalandı. Gözaltına alınan A.E., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Şahsın emniyet çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Adam gibi yaşayın, adam gibi ölün" demesi dikkat çekti.

İHA

Kayseri Gündem
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