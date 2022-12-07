'İçiciyim' dedi, 12 yıl hapis yedi

Kayseri'de, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İçici olduğunu söyleyerek tahliyesini isteyen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PAYLAŞ
  • 07.12.2022 13:41
  • Güncelleme: 07.12.2022 15:16
'İçiciyim' dedi, 12 yıl hapis yedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İçici olduğunu söyleyerek tahliyesini isteyen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık avukatı hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan S.A. da duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Cumhuriyet savcısının mütalaasında sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını isterken, tutuksuz sanıkta uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullandığını belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda S.A.’ya "uyuşturucu madde bulundurma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası vererek, tutuklanmasına karar verdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükkılıç'tan İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Büyükkılıç'tan İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

'İyilik Örün' Projesi halka halka yayılıyor

'İyilik Örün' Projesi halka halka yayılıyor

MHP'li Özdemir, İlçelere yapılan spor tesislerini duyurdu

MHP'li Özdemir, İlçelere yapılan spor tesislerini duyurdu

Kayseri OSB'den alt yapıya bir yatırım daha

Kayseri OSB'den alt yapıya bir yatırım daha

Kaçak avlanan 5 kişiye ceza yazıldı

Kaçak avlanan 5 kişiye ceza yazıldı

Talas muhtarlarıyla koordinasyon toplantısı

Talas muhtarlarıyla koordinasyon toplantısı

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

4
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

5
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

6
Akciğer kanserinde asıl olan önlem

Akciğer kanserinde asıl olan önlem

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeşitli suçlardan yakalanan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı

Çeşitli suçlardan yakalanan 25 şüpheliden 11’i tutuklandı

Kayseri, İstanbul'a hazır

Kayseri, İstanbul’a hazır

DAHA FAZLA
Motorine ve benzine indirim kesinleşti

Motorine ve benzine indirim kesinleşti

Campanharo: Çok güzel bir atmosferimiz var

Campanharo: Çok güzel bir atmosferimiz var

İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

Satın aldıkları kekten yiyen 11 öğrenci zehirlendi

Satın aldıkları kekten yiyen 11 öğrenci zehirlendi

Güven timlerinden okul önünde 35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Güven timlerinden okul önünde 35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi