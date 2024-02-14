'JOAKSTORE' tırı Kayseri'de

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı etkinlik ve faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı ‘JOAKSTORE’ tırı Kayseri’ye geldi.

Cumhuriyet Meydanına kurulan ‘JOAKSTORE’ tırı jandarmaya ait özel üretim ürünlerin satışını yapıyor. Tişörtten, kazağa, monttan, şapkaya bir çok ürünün bulunduğu tıra vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Tırı ziyarete gelen vatandaşlardan Doğan Kesdel, “Çok beğendim. Güzel ürünler var. Böyle şeylere zaten ilgim vardı. Buda benim için bir fırsat oldu. Gelmişken bakmak istedim. Tişörtler, şapkalar, anahtarlıklar, geçmişten günümüze askerlerimizin işaretlerini taşıyan ürünler var. Her türkün merakı vardır diye düşünüyorum. Keşke bu tır buradan hiç gitmese” şeklinde konuştu.

Tırı ziyarete gelen bir diğer vatandaş Kamil Genç ise, “Çok güzel bir uygulama. Bunların bütün şehirlerde olması lazım. Genç jenerasyonumuzun jandarmanın hangi şartlarda neler yaptığını, bu memleket için ne büyük fedakarlıklara katlandıklarını anlayabilecekleri mekanlar buralar” dedi.

‘JOAKSTORE’ tırı 18 Şubat Pazar gününe kadar Kayseri’de olacak.