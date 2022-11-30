Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Birleşik Kafkasya Derneği iş birliği ile düzenlenen ‘Kafkasya Efsaneleri Sergisi’ açıldı.

Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) düzenlenen sergi açılışına, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Kültür ve Turizm Müdür Şükrü Dursun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, Kafkasyalı Ressam Rustam Yahihanov ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşma yapan Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, “Kafkas efsaneleri ve Kafkas halkının tarihteki kahramanlarını resmetmişler. Özellikle de oradaki yaşantılar, coğrafik durumlar, insanların yaşantılarını resim dili ile anlatmışlar. Biz nasıl kendi dilimizle anlaşıyorsak resim dili de çok enteresan bir dil. Bundan dolayı biz önemsedik ve böyle bir sergiyi Kayseri’de ilk kez yapmaya karar verdik. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programda ‘Kafkasya Efsaneleri Sergisi’ hakkında söyleşi veren Kafkasyalı Ressam Rustam Yahihanov, “Bu bölümü okurken 6 yılda tamamen kendi kültürümü resimleri çizerek, tanıtmaya karar verdim. Bitirme tezimde kendi ana topraklarımız hakkında bir bitirme tezi yazdım. Şimdi de sizlerle oturuyorum. Çok heyecanlıyım. Ben sergiye boşuna bu ismi koymadım. Bu dünya çok büyük gözüküyor ama Kafkasya çok küçük gözüküyor. Ancak bizim kültürümüzde çok büyük insanlar var. Kültürümüz çok zengin. Kafkas efsaneleri tanıtırken, sadece kültürümü de tanıtıyorum. Bu sergiyi Kayseri’de yapmaktan çok mutluyum. Kafkasya’yı sadece Türkiye’de değil, tüm dünya da tanıtmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, Kafkasyalı Ressam Rustam Yahihanov’a plaket takdiminde bulundu. Daha sonra kurdele kesilerek, sergi ziyaretçilere açıldı.

Öte yandan, 58 eserin vatandaşların beğenisine sunulduğu sergi 11 Aralık tarihine kadar sürecek. Kafkas yöresinin efsanelerinden oluşan resim sergisinin bir sonraki durağı Ankara olacak.