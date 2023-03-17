'Kar Fırtınaları' Erciyes'te yetişiyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Kar Fırtınaları’ projesi çerçevesinde geleceğin şampiyon kayakçıları, uzman antrenörler nezaretinde Erciyes Kayak Merkezinde yetişiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada; “Kar Fırtınaları’ projesi kış sporlarının merkezi olan Kayseri’de hayata geçirilen bir alt yapı projesidir. İl müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında ortaklaşa yürütülen bu proje ile ilimiz genelinde öncelik dezavantajlı okullar olmak üzere 1. sınıf öğrencilerini Erciyes’te kayak branşı ile tanıştırıp yetenekli olanları performans gruplarına dahil edilecek. Yetenek taramasından geçip performans gruplarına dahil olan sporcularımız uzman antrenörlerimiz nezaretinde çalışmalarını sürdürecek. Sporcu Eğitim Merkezi ve Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezlerinin de alt yapısını oluşturacak olan bu sporcularımız ile Kayseri’yi kış sporlarında zirveye çıkaracağız” dedi.