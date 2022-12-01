'Kardeşlik Destanı' Kayseri'de başladı

SOCAR Türkiye tarafından ilki düzenlenen ve Türkiye ile Azerbaycan’ın ortak değerlerini danslarla anlatan ‘Kardeşlik Destanı Gösterisi’, Kayseri’de başladı.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteriye Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediye başkanları, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikail Yusifov, protokol üyeleri, Kayserigaz çalışanları ve aileleri katıldı. Kayseri’de başlayan gösteri, Bursa, İzmir ve İstanbul’da devam edecek.

Yapılan Gösteri ile Türkiye ve Azerbaycan’ın geçmişinin anlatılacağını söyleyen SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikail Yusifov, “İlkini Kayseri’de başlattığımız Kardeşlik Destanı gösterimiz, daha sonra sırasıyla Bursa, İzmir ve İstanbul’da gerçekleşecek. Kardeşlik Destanı, Azerbaycan ve Türkiye’nin her zaman konuştuğumuz Bir Millet İki Devlet dediğimiz, aslında 2 ülkenin kardeşliğinin ve dostluğunun ne kadar tarihi köklere sahip olduğunu göstermek, anlatmak, Türk kültürü, Türk insanı ve bizim bugün geldiğimiz birlikteliğimizin, dostluğumuzun aslında geçmişi ve aynı zamanda bu geçmiş üzerinde kuracağımız önemli bir geleceğin olacağını anlatacak. Amacımız hem Kayseri halkına hem Kayseri’de çalışanlarımıza, protokol üyelerine dediğimiz geçmişi ve geleceği anlatmak. Bu gösteride Alagöz Kültür Sanat Vakfı’nın yaklaşık 70 kişilik büyük bir dans ekibi gösteri yapacak. Aynı zamanda burada bir görsel şölen de yaşatacaklar. Müziklerin, oyunların, renklerin ve elbiselerin hepsinin bu gösteriye özel hazırlandığını söylemek istiyorum. Kayseri’de başlangıcını yapıyoruz ve devamını getireceğiz. Umarım başarılı geçer” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da gösteri ile dostluğun ve kardeşliğin pekişeceğini söyleyerek, “Gerçekten İki Devlet Bir Millet anlayışı her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Aliyev ile olan dostluğu artık hiç kimse tarafından inkar edilemez ve bu konuda hiçbir tereddüt söz konusu değildir. Bu dostluğumuzu 2 sene önce Karabağ’da ve Şuşa’nın kurtarılışında hep beraber yaşadığımızı hatırlarsınız. Geçenlerde de Aliyev’in “Türkiye yalnız değildir” açıklamaları bizleri gururlandırmış, gerçekten onurumuz ve gururumuz olarak Azerbaycanlı canlarımıza, kardeşlerimize teşekkürlerimizi de iletmek istiyoruz. Bu gösteri ile de dostluğumuz ve kardeşliğimiz bir kez daha pekişecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Alagöz Kültür Sanat Vakfı’nın 70 kişilik dans ekibi, ‘Kardeşlik Destanı’ gösterilerini sergiledi.