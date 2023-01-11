'Kasten öldürme' suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı

Kayseri'de kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

PAYLAŞ
  • 11.01.2023 20:09
  • Güncelleme: 12.01.2023 04:46
  • 34
'Kasten öldürme' suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de "kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına çalışma başlattı. "Kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D.’nin Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. D.D., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı mazbatasını aldı

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı mazbatasını aldı

CHP Kayseri İl Başkanı kim?

CHP Kayseri İl Başkanı kim?

Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan CHP'ye 17 göndermesi

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu’ndan CHP’ye 17 göndermesi

'Narkotik ekipleri adım adım takip etti, zahir tacirini böyle yakaladı'

'Narkotik ekipleri adım adım takip etti, zahir tacirini böyle yakaladı'

Hamdi Bakan, son yolculuğuna uğurlandı

Hamdi Bakan, son yolculuğuna uğurlandı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinin önünde bıçaklanan genç ağır yaralandı

Evinin önünde bıçaklanan genç ağır yaralandı

70 parça tarihi eserle yakalandılar

70 parça tarihi eserle yakalandılar

DAHA FAZLA
Benzine 79 kuruş zam bekleniyor

Benzine 79 kuruş zam bekleniyor

MHP'li Ersoy: 'Türkiye'nin başını kaldırmasına tahammül edemiyorlar'

MHP'li Ersoy: 'Türkiye'nin başını kaldırmasına tahammül edemiyorlar'

Düğünde açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı

Düğünde açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı

'Kasten öldürme' suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı

'Kasten öldürme' suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı

Öğretmen darp edildi

Öğretmen darp edildi