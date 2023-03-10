'Kayseri Kocasinan Yaşam Park'ı hazır

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından Kahramanmaraş Elbistan'da çalışmalarda sona yaklaşılan 'Kayseri Kocasinan Yaşam Park'ının ilk asfaltını işçilerle birlikte döktü. Mesai mefhumu gözetmeksizin bölgede gece gündüz çalışan personele ve Kayseri halkına teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hem alış veriş yapılabileceği hem de gündelik ihtiyaçlarını karşılayabileceği hatta içerisinde aile sağlık merkezi ve eczane gibi donatıların olacağı bir yaşam merkezini hazırladıklarını söyledi.

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  • 10.03.2023 08:35
  • Güncelleme: 10.03.2023 09:11
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'Kayseri Kocasinan Yaşam Park'ı hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından Kahramanmaraş Elbistan’da çalışmalarda sona yaklaşılan ‘Kayseri Kocasinan Yaşam Park’ının ilk asfaltını işçilerle birlikte döktü. Mesai mefhumu gözetmeksizin bölgede gece gündüz çalışan personele ve Kayseri halkına teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hem alış veriş yapılabileceği hem de gündelik ihtiyaçlarını karşılayabileceği hatta içerisinde aile sağlık merkezi ve eczane gibi donatıların olacağı bir yaşam merkezini hazırladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş, Elbistan bölgesini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, fedakarca çalışan işçilere teşekkür etti. Elbistan’a hızlı bir şekilde ‘Kayseri Kocasinan Yaşam Park’ını yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Yaşam Park’ındaki çalışmalarımızda sona yaklaştık. Depremden sonra yaraları sarmak için yapmış olduğumuz çalışmaların nihayetinde güzel bir mekan ortaya çıkacak. Kahramanmaraş ve Elbistan’daki yaşayan kardeşlerimiz için yapmış olduğumuz yaşam parkında, hem alış veriş yapılabileceği hem de gündelik ihtiyaçların karşılanabileceği hatta içerisinde aile sağlık merkezi ve eczane gibi donatıların olacağı bir mekan olacak. Önümüzdeki günlerde diğer çalışmalarla yaraların birer birer sarıldığını bir fiil yaşamış olacağız. Depremin ilk saatlerinden itibaren bütün birimlerimizle Kahramanmaraş ve diğer afet bölgelerinde kardeşlerimizin yanındaydık ve yanında olmaya devam edeceğiz. Fen işleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçe ile Kentsel Tasarım gibi bütün birimlerimizle deprem bölgelerindeyiz. Rabbim, bir daha böyle acılar yaşatmasın diye dua ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu yaraları saracağız. Gerek mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz bu bölgelerde çalışan personelimize gerekse Kayserili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Elbistan AFAD Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kocasinan Belediyesi’nin çalışmaları kontrol etti.

Kocasinan Belediyesi ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştığına dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek ise, “İş yerinden sosyal donatılarına kadar ‘Kocasinan Yaşam Pak’ın içerisinde her şey düşünülmüş. Bundan dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ekibi, gece-gündüz demeden çalışıyor. Normalde bir ayda bitecek çalışmayı arkadaşlar altı günde tamamladı. Eski adı pazar yeri olan burası ‘Kocasinan’ diye anılıyor” şeklinde konuştu.

Vali Gökmen Çiçek’in teşekkür ettiği Başkan Çolakbayrakdar ise, “Bütün belediyelerimizden Allah razı olsun. Depremin ilk saatlerinde gayretimiz, insanları enkaz altından kurtarmaktı şimdi ise kaygımız, insanların doğduğu topraklarda nasıl tutunabilirler çabasını gösteriyoruz. Yapılan proje ve çalışmalarla kardeşlerimizin yaralarını birer birer sağıyoruz” dedi.

Elbistanlı vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi ile Başkan Çolakbayrakdar’a dualar ederek, “Allah, devletimizden milletimizden razı olsun. Kocasinan Belediyesi, bölgenin yeniden normal yaşama dönmesi için burada gece gündüz çalışıyor. Özellikle yaşam parkı yeniden bölgeyi canlandıracak. Bundan dolayı belediye başkanına çok teşekkür ederiz. Rabbim, beterinden saklasın” diye konuştu.

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İHA

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