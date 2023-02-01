'Kazaların çoğu otogar denetiminden kaçan araçlardan kaynaklı'

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali işletmecilerinden Mirza Binboğa, meydana gelen otobüs kazalarının büyük kısmının otogar denetimlerinden kaçan araçlardan kaynaklı olduğunu belirterek, 'Otogara girmeyen araçlar, takograf denetiminden de kaçıyor' dedi.

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  • 01.02.2023 10:09
  • Güncelleme: 01.02.2023 10:22
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'Kazaların çoğu otogar denetiminden kaçan araçlardan kaynaklı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali işletmecilerinden Mirza Binboğa, meydana gelen otobüs kazalarının büyük kısmının otogar denetimlerinden kaçan araçlardan kaynaklı olduğunu belirterek, “Otogara girmeyen araçlar, takograf denetiminden de kaçıyor” dedi.

Bazı araç şoförlerinin uyku saatine uymadıkları için otogarlara girmediklerini söyleyen Mirza Binboğa, “Maalesef kış geç geldi ama temiz geldi. Kazalar her zaman olan olaylar ama şoförlerimizin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle gece 12’den sonra hava sıcaklığı -4 -5 dereceye düştüğü zaman kırağı dediğimiz olaylar buza çeviriyor ve gizli buzlanma oluyor. Biraz da kaptanlarımız yorgun olduğu zaman kazalar kaçınılmaz oluyor. Kayseri otogarında emniyetimiz denetimleri çok sıkı tutuyor. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Arabaların uygunluk saati, şoförlerin istirahat saatine çok dikkat ediyorlar. Bu kaza yapan araçların yüzde 90’ı otogara girmeyen araçlar. Çevre yolunda yolcuyu indiriyorlar ve devam ediyorlar. Uyku saatine uymayıp içeri girip de ceza yememek için yaptıklarından bu tür kazalar olabiliyor. Bunların yüzde 50’si uykusuzluktansa yüzde 50’si de şoförün şuursuz oluşu ve işi bilmemesinden kaynaklı” dedi.

Binboğa, otogara girmeyen araçların takograf denetiminden de kaçtıklarını söyleyerek, “Mesela Kırşehir otogarında, otogara girdikten sonra 5-6 kilometrelik mesafeden otogara kadar araçların yolcu indirmesi ve bindirmesi yasak. Bütün arabalar otogara girmek mecburiyetinde. Bizim de emniyetimize bir çağrımız olsun buradan. Şehir hastanesi tarafından otogara kadar bütün araçlar otogara girmiyor. Çevreyolundan indirme ve bindirme yapıyorlar. Bu da yolcuyu hem mağdur ediyor hem de trafik denetiminden kaçarak takograftan kaçmasını sağlıyor. Bundan kaynaklı da fazla yorgunluk ve uykusuzluk oluyor. Bir de kış günü olduğu zaman, onlarca can öldü. Mesele Pınarbaşı’ndaki kazada 4 kişi rahmetli oldu, 25 kadar da yaralı var. Bu kaçınılmaz, yeni kışlar geliyor. Emniyetimizin bu konuda biraz daha önlem alması lazım. Çevreyolunda indirme ve bindirme yapmanın yasak olması lazım” ifadelerini kullandı.

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İHA

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