'Koca Yusuflar' Cumhuriyetin 100. yılında geçit töreninde

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü çerçevesinde Kayseri'de düzenlenen törenlerde 'Koca Yusuf' olarak bilinen A400M uçakları vatandaşları selamladı.

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  • 29.10.2023 13:35
  • Güncelleme: 30.10.2023 09:10
'Koca Yusuflar' Cumhuriyetin 100. yılında geçit töreninde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü çerçevesinde Kayseri’de düzenlenen törenlerde ’Koca Yusuf’ olarak bilinen A400M uçakları vatandaşları selamladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde A400M nakliye uçakları vatandaşları selamladı. Töreni takip eden binlerce Kayserili, uçakların geçişini ilgiyle takip etti. Törende ayrıca şiirler okunarak, folklor gösterileri sergilendi. Ayrıca çeşitli turnuvalarda dereceye giren sporculara da ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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İHA

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