'Koca Yusuflar' Cumhuriyetin 100. yılında geçit töreninde

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü çerçevesinde Kayseri’de düzenlenen törenlerde ’Koca Yusuf’ olarak bilinen A400M uçakları vatandaşları selamladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde A400M nakliye uçakları vatandaşları selamladı. Töreni takip eden binlerce Kayserili, uçakların geçişini ilgiyle takip etti. Törende ayrıca şiirler okunarak, folklor gösterileri sergilendi. Ayrıca çeşitli turnuvalarda dereceye giren sporculara da ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.