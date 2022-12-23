'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda yakalanan zehir tacirleri adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde zehir tacirlerine yönelik yapılan ’Kökünü Kurutma Operasyonu’ ile yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte narkotik suçlarla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerce il genelinde 29 Ağustos tarihinde başlatılan ve 4 aydır takip edilen zehir tacirlerine projeli çalışmalar sonucunda operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 99 şüpheliye ’Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan yasal işlem yapılmıştı. Teknik takipli projeli çalışmalar yapan ekipler 20 Aralık sabah saatlerinde; özel harekat polisi destekli olarak 54 adrese toplamda 125 ekip ve 470 personelle eş zamanlı ’Kökünü Kurutma Pençe Operasyonu’ düzenledi. Kayseri, Ankara ve Hakkari’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 53 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.