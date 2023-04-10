'Kültepe 6000 Ticaretin Başkenti Kayseri' Sergisi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 11 branş ile 69 adet eserin yer aldığı 'Kültepe 6000' Ticaretin Başkenti Kayseri KAYMEK Sanat Sergisi açılışını, ilçe belediye başkanları ile birlikte gerçekleştirdi.

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  • 10.04.2023 16:33
  • Güncelleme: 10.04.2023 18:31
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'Kültepe 6000 Ticaretin Başkenti Kayseri' Sergisi açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 11 branş ile 69 adet eserin yer aldığı ‘Kültepe 6000’ Ticaretin Başkenti Kayseri KAYMEK Sanat Sergisi açılışını, ilçe belediye başkanları ile birlikte gerçekleştirdi.

Kayseri’de mesleki eğitim ve kültüre yönelik faaliyetleri gerçekleştiren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) tarafından Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen sergi açılışına Başkan Büyükkılıç’ın yanısıra Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk, meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuşmasının başında, sergi açılışına katılan konukların Ramazan ayını tebrik eden, huzur içerisinde Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na ulaşmaları dileği ile deprem ve sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç ayrıca, Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanlarından Taner Yıldız’ı hastanede ziyaret ettiğini, durumunun gayet iyi olduğunu ve herkese selam söylediğini iletti.

“BİR DE MÜZE ÇALIŞMASI YAPIYORUZ”

Kayseri’nin önemli değeri olan Kültepe için müze çalışması da yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Burada Kültepe 6 bin yılık geçmişi ile ticaretin merkezi olan Kayseri’mizde anılan önemli bir kazı merkezi. Oradan çıkan 25 bin civarında tablet söz konusu. Bunların bir kısmı Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde, bir kısmı İstanbul’da, bir kısmı yurt dışında. Biz de bunu müzeleştirmek amacıyla bir de müze çalışması yapıyoruz. Müze çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Depremin doğasına da uygun bir müze çalışması olacağını buradan paylaşmak istiyorum” ifadesinde bulundu.

“AMACIMIZ KÜLTEPE’Yİ GÜNDEMDE TUTMAK, ŞEHRİMİZİN OLUMLU OLARAK PAYLAŞILMASINA KATKI SAĞLAMAK”

Başkan Büyükkılıç gayelerinin, Kültepe’yi gündemde tutmak ve şehrin olumlu anılmasını sağlamak olduğunu paylaşarak şunları kaydetti:

“Amacımız hem Kültepe’yi gündemde tutmak, hem de ticaretin merkezi olan Kayseri’mizin olumlu olarak her zaman paylaşılmasına katkı sağlamaktır. Bu gayeyle arkadaşlarımız adeta bu işin serüvenini, tarihini güncelleyen, bugünümüze getiren bir anlayış içerisinde çalışma yapmışlar. KAYMEK’imizin yapmış olduğu bu anlamlı çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum hayırlı olsun diyorum. Seçim sürecinin başladığını ve Kayseri ve Türkiye adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

11 BRANŞ İLE 69 ADET ESER BEĞENİYE SUNULDU

‘Kültepe 6000’ Ticaretin Başkenti Kayseri KAYMEK Sanat Sergisi’nde KAYMEK el sanatları eğitmenleri tarafından hazırlanan Kaniş Karum’un eski çarşı görünümü ve kazı çalışmasından sonraki görünümü strafor ve seramik şekillendirme ile 3 boyutlu olarak çalışılmış olup iğne oyası, modelleme, diorama, folyo rölyef, çini işleme, cam boyama, hazır giyim teknikleri, seramik şekillendirme, takı tasarım, kumaş boyama ve keçe işleme gibi 11 branş ile 69 adet eser beğeniye sunularak Kayseri’nin tarihi dokusu sanatla yansıtılıyor. Sergide, Kaniş Karum (Kültepe) Ören Yeri’ndeki bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan buluntulardan ilham alarak döneme ait figürlerin ve motiflerin işlendiği el sanatları eserleri yer alıyor.

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İHA

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