'Kuş cenneti' buz tuttu

Kayseri'de 301 kuş türünün yaşadığı kuş cenneti olarak bilinen Sultan Sazlığı Milli Parkı, soğuk havaların etkisiyle buz tuttu.

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  • 09.01.2023 15:21
  • Güncelleme: 09.01.2023 17:25
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'Kuş cenneti' buz tuttu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 301 kuş türünün yaşadığı "kuş cenneti" olarak bilinen Sultan Sazlığı Milli Parkı, soğuk havaların etkisiyle buz tuttu.

Kayseri’de; Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan, Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı, kışa teslim oldu. Havaların ısınmasıyla beraber 301 kuş türünün görsel şölen oluşturduğu Sultan Sazlığı’ndaki sulak alan, hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte buz tuttu.

Belçika’dan tatile gelen Yusuf Coşar, "Kayseri ’ye çok geliyorum ama Sultan Sazlığına ilk defa geldim. Suların buz tutması güzel bir görüntü" derken, Ahmet Doğru da, "Kayseri’de kalıyordum ben burayı çok duyuyordum. Buraya ilk defa geldim. Burası doğa harikası ve hayran kaldım" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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