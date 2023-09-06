Sivas Madımak Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezası kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Sivas Madımak Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezası Sürekli Hastalık sebebiyle kaldırıldı.
- 06.09.2023 02:12
- Güncelleme: 06.09.2023 04:44
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Sivas Madımak Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül’ün kalan cezası "Sürekli Hastalık" sebebiyle kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sivas Madımak Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin Gül’ün kalan cezası “Sürekli Hastalık” hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3’üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporu sebebiyle kaldırıldı.
Kurumsal Haber
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN