Sivas Madımak Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezası kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Sivas Madımak Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezası Sürekli Hastalık sebebiyle kaldırıldı.

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  • 06.09.2023 02:12
  • Güncelleme: 06.09.2023 04:44
Sivas Madımak Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezası kaldırıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Sivas Madımak  Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül’ün kalan cezası "Sürekli Hastalık" sebebiyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sivas Madımak  Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin Gül’ün kalan cezası “Sürekli Hastalık” hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3’üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporu sebebiyle kaldırıldı.

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