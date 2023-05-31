'Mağusa Fatihi' mezarı başında anıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nda üstün kahramanlıklar gösteren emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, ölümünün 43. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

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  • 31.05.2023 13:02
  • Güncelleme: 31.05.2023 13:02
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'Mağusa Fatihi' mezarı başında anıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kıbrıs Barış Harekatı’nda üstün kahramanlıklar gösteren emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, ölümünün 43. yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat için vefatının 43. yılında mezarı başında anma programı düzenlendi. Yıldırım Mezarlığı’nda düzenlenen programda Şarkışla Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Kaan Kılıç, Polat’ın biyografisini okudu, İlçe Müftüsü Tayyip Koçer ise dua etti. Ardından emekli Korgeneral Polat’ın mezarına karanfiller bırakıldı.

Anma programına Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Ünal Tolga Katı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, bazı siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler ile yakınları katıldı.

Şarkışla’da 1921 yılında doğan Osman Fazıl Polat, 1973-1975 yıllarında 28. Tümen Komutanlığı görevinde bulundu. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve bu görev sırasında korgeneral rütbesine terfi eden Polat, "Mağusa Fatihi" olarak anılmaya başladı. 1979’da emekli olan Polat, 31 Mayıs 1980’de vefat etti.

İHA

Kayseri Gündem
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