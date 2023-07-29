'Mahalle Buluşmaları' Turan ile Devam Ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu Turan Mahallesinde düzenlenen mahalle buluşmasına katılarak, mahallede yeniledikleri düğün salonunu da hizmete açtı.

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  • 29.07.2023 14:14
  • Güncelleme: 31.07.2023 08:58
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'Mahalle Buluşmaları' Turan ile Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Turan Mahallesinde düzenlenen mahalle buluşmasına katılarak, mahallede yeniledikleri düğün salonunu da hizmete açtı.

İlçenin neresinde olursa olsun her türlü hizmeti yaptıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; “Mahalle buluşmalarımız ile bir araya geliyor güzel ve keyifli bir akşam geçiriyoruz. Rabbim birliğimizi daim etsin. Turan Mahallemizi seviyoruz. Buraya Melikgazi olarak birçok yatırım yaptık. Gençlerimize akıl küpü kütüphanesi yaptık inşaatı bitince hizmete açacağız inşallah. ’İkinci Bahar Evi’ni de yakında emeklilerimizin hizmetine sunacağız. Bugün bir de düğün salonunu yenilediğimiz tesisi hizmete açtık. Burada kına, nişan düğün gibi özel günlere ev sahipliği yapacak. Bir hayırseverimizle beraber okulumuzu yenileyeceğiz. Buraya birçok güzel hizmeti yapmayı Rabbim bizlere nasip etti. Türkiye’de 4 yılda 20 okul yaparak en çok okul yapan belediye olduk. 20’nin üzerinde cami, 13 tane kuran kursu, 13 sağlık ocağı yapıyoruz. Birçoğunu bitirdik açıyoruz. Yüzlerce park yaptık ilçemize. Yani koştur koştur hizmet ediyoruz. Birlik beraberliği pekiştirmek için mahalle buluşmalarımız devam ediyor. Elimizden geldiğince birçok mahallemizde vatandaşlarımızla bir arada olduğumuz mahalle günleri düzenleyeceğiz. Mahalle Buluşmalarımız, çocuklarımız ve ailelerimiz için çok keyifli bir etkinlik olmaya devam edecek. Daha nice buluşmalarda olmayı Rabbim nasip etsin. Katılımları için mahalle sakinlerimize teşekkür ederim. Bu akşam Büyük Bürüngüz sonrasında ise Güzelköy sakinlerimiz ile bir araya geleceğiz” dedi.

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İHA

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