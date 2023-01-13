'Maharetli Eller' birinci yılını kutlayacak

Talas Belediyesi destekleriyle ilçedeki kadınların yöresel ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunması, kendilerini geliştirmeleri ve unutulmaya yüz tutan yöresel ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan S.S. Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi birinci yılını kutlayacak.

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  • 13.01.2023 09:52
  • Güncelleme: 13.01.2023 10:53
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'Maharetli Eller' birinci yılını kutlayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi destekleriyle ilçedeki kadınların yöresel ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunması, kendilerini geliştirmeleri ve unutulmaya yüz tutan yöresel ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan S.S. Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi birinci yılını kutlayacak.

Kooperatife üye kadınlar tarafından ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında Talas Belediyesi’nin destekleriyle her ayın birinci ve üçüncü pazar günü Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı kuruluyor. Bu çerçevede 15 Ocak Pazar günü düzenlenecek organizasyonla hem pazar yeni yılda ilk kez kapılarını açacak hem de kuruluşunun birinci yılına dair programa sahne olacak.

Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarının hemen yanında Erhan Caddesi No: 102’de bulunan kooperatif merkezinde 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kuruluş yıldönümü programında, kadın kooperatifinin 1 yılda yaptığı çalışmalar yansıtılacak, el emeği lezzetler ikram edilecek.

Bu Pazar Maharetli Eller günü

Öte yandan 15 Ocak Pazar günü yeniden kurulacak yılın ilk Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarında birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin yanı sıra el işi ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar çok sayıda ürün vatandaşların beğenisine sunulacak.

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İHA

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