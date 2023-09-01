'Okul idarecilerinin tuvalet hijyenini sağlamaları çok önemli'

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, okulların açılmasına az bir süre kala öğrencilere, okul idarecilerine ve velilere hijyen konusunda uyarılarda bulunarak, 'Okul idarecilerinin tuvalet hijyenini sağlamaları çok önemli. Çocukların okula gittiklerinde ve okuldan geldiklerinde el hijyenlerini sağlamalarını öneriyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 01.09.2023 12:10
  • Güncelleme: 01.09.2023 13:30
'Okul idarecilerinin tuvalet hijyenini sağlamaları çok önemli'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, okulların açılmasına az bir süre kala öğrencilere, okul idarecilerine ve velilere hijyen konusunda uyarılarda bulunarak, “Okul idarecilerinin tuvalet hijyenini sağlamaları çok önemli. Çocukların okula gittiklerinde ve okuldan geldiklerinde el hijyenlerini sağlamalarını öneriyoruz” dedi.

Okula başlayacak alt yaş kategorisindeki öğrencilerin öz bakımlarına ve hijyenlerine yeteri kadar dikkat edemeyebileceklerini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, bu konuda velilere uyarılarda bulundu. Öğrencilerin her teneffüsten sonra ellerini yıkamaları gerektiğini dile getiren Dr. Toker, “Okulların açılma tarihi yaklaştı. Özellikle küçük sınıflar için uyum süreci daha erken başlayacak. Küçük çocuklarımız kendi öz bakımlarına ve kendi hijyenlerine yeteri kadar dikkat edemeyebilirler. Bu noktada velilerin özellikle evdeki alışkanlıkları ellerini yıkamaları, hijyen kurallarına uymaları tabii ki çok önemli. Ancak velilerin gitmeden önce çocuklarını özellikle küçük yaş grubunu yemeklerden önce ve sonra, mümkünse her teneffüsten sonra ellerini yıkamaya yönlendirmeleri, tırnak bakımlarını evde güzel bir şekilde yapmalarını mutlaka tavsiye ediyoruz. Çocuklarımız kapalı yerde bulunmaya yaz boyunca uzak kaldı. Eylül ayı itibarıyla bazı enfeksiyonların gelişmesi ve artması çok normal. Bu noktada hem okullarda öğretmenlere hem idarecilere ciddi görevler düşüyor. Çünkü okulların tuvalet hijyenini sağlamaları, o bölgede çocuklarımızın ulaşabileceği şekilde sabun ve kağıt havlu bulundurmaları çok önemli. Valilerimizin de bu süreçte çocuklarını buna teşvik etmeleri, okula gittiklerinde ve okuldan eve geldiklerinde el hijyenlerini sağlamalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan'da 'Başkan Sizi Dinliyor' İle Talepler Hızlıca Yerine Getiriliyor

Kocasinan'da 'Başkan Sizi Dinliyor' İle Talepler Hızlıca Yerine Getiriliyor

Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteği

Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteği

Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı Yeni Yönetimini Tebrik Etti

Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı Yeni Yönetimini Tebrik Etti

'Okul idarecilerinin tuvalet hijyenini sağlamaları çok önemli'

'Okul idarecilerinin tuvalet hijyenini sağlamaları çok önemli'

Kayseri Baro Başkanı Köse: 'Hukuksuz bir toplumun ve devletin yaşama imkanı yoktur'

Kayseri Baro Başkanı Köse: 'Hukuksuz bir toplumun ve devletin yaşama imkanı yoktur'

Büyükşehirin gençlik merkezleri için kurs kayıtları sürüyor

Büyükşehirin gençlik merkezleri için kurs kayıtları sürüyor

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Medeniyetler Korosu Hayran Bıraktı

Medeniyetler Korosu Hayran Bıraktı

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri Pazar Yerlerini Denetledi

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri Pazar Yerlerini Denetledi

DAHA FAZLA
Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Kayseri'de 6 cezaevinde 4 bin 750 hükümlü tutuklu bulunuyor

Kayseri'de 6 cezaevinde 4 bin 750 hükümlü tutuklu bulunuyor

Yahyalı'da sel temizliği devam ediyor

Yahyalı’da sel temizliği devam ediyor

Kayserili iş insanı Faruk Molu hayatını kaybetti

Kayserili iş insanı Faruk Molu hayatını kaybetti

Salçalık domatesler tezgahlarda yerini aldı

Salçalık domatesler tezgahlarda yerini aldı