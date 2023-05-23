'Olay Yeri' Tespit Ediyor 'Tim' Onarıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından sürdürülen Olay Yeri İnceleme gezileri ilçedeki eksikleri tespit ediyor, 'Onarım Timi' bakım ve onarım işlerini anında tamamlıyor.

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  • 23.05.2023 10:49
  • Güncelleme: 23.05.2023 15:41
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'Olay Yeri' Tespit Ediyor 'Tim' Onarıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından sürdürülen Olay Yeri İnceleme gezileri ilçedeki eksikleri tespit ediyor, ‘Onarım Timi’ bakım ve onarım işlerini anında tamamlıyor.

Başkan Yalçın’ın sabahın ilk ışıklarıyla başlattığı ve başkan yardımcıları ile birim müdürlerinin de yer aldığı Olay Yeri İnceleme gezileri, Talas’ın birçok noktasındaki eksiklikleri 3 koldan tespit ediyor. Günlük olarak belirlenen bu eksiklikler, geçen yıl kurulan ‘Onarım Timi’ ile anında çözüme kavuşturuluyor. Bir yandan Olay Yeri İnceleme gezilerinin tespiti sonucu belirlenen işler ile diğer yandan vatandaşlardan gelen talepler istikametinde harekete geçen Onarım Timleri, 3 ekip halinde ilçede birçok noktada gerekli bakım ve onarım işlerini gerçekleştiriyor. Çalışmalarını aralıksız sürdüren tim, kurulduğu günden bu yana toplam bin 493 onarım talebini yerine getirdi.

Talas genelinde çalışmalarını sürdüren Onarım Timi, kilitli parke ve bordür tamiratından engelli rampası düzenlemesine, duvar tamiratından arazi düzenleme ile temizlik ve küçük boyama işlerine kadar çeşitli konularda ortaya çıkan eksiklikleri gideriyor. Böylelikle ilçe sakinleri için güvenli, huzurlu ve konforlu bir ortamın devamı sağlanmış oluyor.

Ayrıca basit problemlere anında çözüm üretmek amacıyla kurulan onarım timi sayesinde, daha büyük problemlerin oluşmasının önüne geçilerek zamandan ve maliyetten de tasarruf sağlanıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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