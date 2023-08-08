'Raket' tepki verdi, 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde durdurulan şüpheli araçta, ’Raket’ isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gürün’e bağlı Yazyurdu köyü Jandarma Karakolu önünde yapılan faaliyet esnasında ’Raket’ isimli narkotik köpeği 2 araca tepki verdi. Durdurulan araçlarda yapılan aramalar sonucu 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi. Aracın bagajında 3 ayrı pakete sarılmış olarak ele geçen esrar, imha edildi. 2 araçta bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 7 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen faaliyette, Gürün ilçesi Yazyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durdurulan 2 araca ’Raket’ isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 3 şahsa ait 3 paket içerisindeki toplam 7 kilo 428 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sivas İl Jandarma Komutanlığı’nca, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik olarak alınan tüm tedbirler artırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."