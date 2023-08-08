'Raket' tepki verdi, 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde durdurulan şüpheli araçta, 'Raket' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi.

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  • 08.08.2023 13:28
  • Güncelleme: 08.08.2023 13:28
'Raket' tepki verdi, 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gürün ilçesinde durdurulan şüpheli araçta, ’Raket’ isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gürün’e bağlı Yazyurdu köyü Jandarma Karakolu önünde yapılan faaliyet esnasında ’Raket’ isimli narkotik köpeği 2 araca tepki verdi. Durdurulan araçlarda yapılan aramalar sonucu 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi. Aracın bagajında 3 ayrı pakete sarılmış olarak ele geçen esrar, imha edildi. 2 araçta bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 7 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen faaliyette, Gürün ilçesi Yazyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durdurulan 2 araca ’Raket’ isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 3 şahsa ait 3 paket içerisindeki toplam 7 kilo 428 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sivas İl Jandarma Komutanlığı’nca, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik olarak alınan tüm tedbirler artırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İHA

Kayseri Gündem
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