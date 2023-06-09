'Rota Talas' gezdiriyor, öğretiyor

Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturduğu 'Rota Talas' turları yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu öğrencileri, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

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  • 09.06.2023 13:15
  • Güncelleme: 09.06.2023 16:06
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'Rota Talas' gezdiriyor, öğretiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturduğu ‘Rota Talas’ turları yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu öğrencileri, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Talas Belediyesi, tarihi doku zengini ilçenin güzelliklerini bir yandan ortaya çıkarmaya bir yandan da bunları turizme kazandırmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarla üç medeniyete ev sahipliği yapan Talas’ın tarihi ve kültürel dokusu turizm değerleri arasına katılıyor.

Gerek mimarisi gerekse işçiliğiyle dikkat çeken yapıların bulunduğu tarihi alanlar için oluşturulan ‘Rota Talas’ turları yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede derneklerden vakıflara, il dışından gelen heyetlerden öğrencilere kadar pek çok gruba, Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi, tarihi Talas Sanat Galerisi ve Feyzioğlu Konağı ile Kayseri’nin en güzel mesire alanı olan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı gezdiriliyor.

Rota Talas turları kapsamında düzenlenen programların son misafiri 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu öğrencileri oldu. Program çerçevesinde geziye katılan öğrencilerden Zeynep Küçük, Talas’ın tarihi ve kültürel alanlarını görerek öğrendiklerini belirterek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Öğretmen başkana teşekkür

Türkçe öğretmeni Kemal Orhan ise öğrencilerin gezinin çok güzel geçtiğini ifade ederken, okul müdür yardımcısı Mustafa Memiş de, üstü açık gezi otobüsüyle yapılan gezinin çok iyi bir düşünce olduğunu kaydederek, “Ben 20 yıldır Talas’ta oturmama rağmen görmediğim yerleri gördüm. Öğrencilerimize LGS sınavı sonrası iyi bir gezi oldu. Memnun kaldılar. Özellikle Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı çok hoşumuza gitti. Burada emeği geçenlere başta öğretmen başkanımız Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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