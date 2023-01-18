'Sanayide Kadın Eli' projesinde sertifikalar verildi

Kayseri Valiliği, Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen 'Sanayide Kadın Eli' projesi çerçevesinde istihdam ettirilen 6 kadın işçiye sertifikaları verildi. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ayşe Ak, 'Her kadın sanayi ortamında dahi çalışabilir' dedi.

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  • 18.01.2023 16:57
  • Güncelleme: 18.01.2023 17:21
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'Sanayide Kadın Eli' projesinde sertifikalar verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valiliği, Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen ‘Sanayide Kadın Eli’ projesi çerçevesinde istihdam ettirilen 6 kadın işçiye sertifikaları verildi. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ayşe Ak, “Her kadın sanayi ortamında dahi çalışabilir” dedi.

Yapılan sertifika dağıtımına, Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdür Vekili Ayşe Ak ve kadın çalışanlar katıldı. Üretim merkezinde yapılan incelemelerin ardından Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ayşe Ak kadın çalışanlara sertifikalarını verdi.

Projeyi devam ettirmekte iddialı olduklarını söyleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ayşe Ak, “Biz Türkiye İş Kurumu olarak, TOOB kadın girişimciler kurulu başkanımız ve Kayseri Valiliği’miz ile birlikte ‘sanayide kadın eli’ adında bir proje yürütüyoruz. Kadınlarımızı özenle seçerek, eğitim verip, işgücü piyasasına hazır hale getiriyoruz. Mülakat teknikleri, özgeçmiş nasıl hazırlanır ve iş hukuku ile ilgili. O eğitimden sonra kişiler ve firmalar istihdam ediliyor. Bugün burada kadın istihdamına destek veren bir firmadayız. 6 tane kadınımız, CNC operatörü ve makine operatörü dallarında istihdam edilmiş bulunuyorlar. Bundan sonrada projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm işverenlere sesleniyoruz. Bu projeyi devam ettirmekte iddialıyız. Her kadın kendi içerisinde bir potansiyel taşıyor ve kendilerinin farkında olmalarını tavsiye ediyorum. Her kadın sanayi ortamında bile çalışabilir. Yeter ki istesinler. İstedikleri sürece işlerini mükemmel yapıyorlar. Biz bunu her yerde gözlemliyoruz. Elinde merdanesiyle hamur tezgahında ya da bir CNC operatörü olarak da hizmet sektöründe işlerini çok iyi yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya ise, “Bugün kadın istihdamı halkasının bir zincirini tekrar burada tamamlamış olduk. Daha önce de içerde gördüğümüz gibi birçok erkeğin yapamayacağı ya da yapamayacağım dediği işlerde kadın elinin ne kadar güçlü ve iradeli olduğunu gördük. İstihdam alanında kadının rolü ve bu istihdam sahasında kadına çizilen rolü de iş insanlarının sağladığı imkanlarla tekrar perçinlemesi bizim arzu ettiğimiz şeydir” ifadelerini kullandı.

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İHA

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