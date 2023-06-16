'Sınava odaklanmak için anı yaşayın'

Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuğba Kara, pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara önerilerde bulunarak, 'Sınava odaklanmak için anı yaşayın. Sınav anında bedenimizin kontrolünün elimizde olduğunun farkında olmak için anda kalmak egzersizleri yapmak iyi olabilir' dedi.

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  • 16.06.2023 13:16
  • Güncelleme: 16.06.2023 13:38
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'Sınava odaklanmak için anı yaşayın'
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Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuğba Kara, pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylara önerilerde bulunarak, “Sınava odaklanmak için anı yaşayın. Sınav anında bedenimizin kontrolünün elimizde olduğunun farkında olmak için anda kalmak egzersizleri yapmak iyi olabilir” dedi.

Üniversiteye giriş biletinin ilk basamağı olan YKS bu pazar yapılacak. 3 milyon 500 binin üzerinde adayın katılacağı sınav için nefesler tutulurken, Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuğba Kara, sınav anında yaşanan kaygı problemi ile ilgili adaylara tavsiyelerde bulundu. Sınav anında kaygı duygusunu yaşamanın problem olmadığını ve asıl önemli olanın sınav anında duyguların kontrolünü sağlamak olduğunu söyledi.

“YKS sevdiğimiz işi keyifle yapmak için çıkmamız gereken bir basamak”

YKS sınavının adayların hayallerine ulaşması için önemli basamaklardan biri olduğunu dile getiren Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuğba Kara, ”Uzun bir üniversite sınavı maratonunun sonuna geldik. Hem öğrenciler, hem veliler hem de öğretmenler oldukça yoruldular. YKS sınavı olacak. Herkesin elinden geleni yaptığına eminim. Üniversite sınavı hayallerimize ulaşmak için en önemli basamaklardan bir tanesi. Geleceğe emin adımlarla ilerlemek, kendi ayaklarının üzerinde durmak, yapmak istediği işi keyifle yapmak için çıkmamız gereken bir basamak. Tabi ki sınavla ilgili endişe, kaygı ve korku hissetmemiz oldukça doğal. Bu şekilde hissediyor olmanızda aslında hiç problem değil. Sınava çok az bir süre kaldı. Endişeleriniz, korkularını arttı. Aynı zamanda zihninizde sınavla ilgili olumsuz şeyler söylemeye bile başladı. Sınav önemli ve bizde bizim için önemli olan durumlarda kuvvetli olumsuz duygular hissederiz. Problem olan aslında bu duygular değil, duygularımızı kontrol etme çabasıdır” diye konuştu.

“Sınav anında ortaya çıkan kaygı ve heyecanımız ile uğraşmak odağımızın kaymasına sebep olur”

Sınav esnasında kaygı, korku, heyecan ve endişe gibi duyguları yaşamanın normal olduğunu ancak bu duyguları bastırmakla uğraşmanın sınava odaklanmayı zorlaştıracağını belirten Kara, “Olumsuz duygu ve düşüncelerinizden kurtulma çabalarını ben suyun altına deniz topunu bastırmaya benzetiyorum. Denize gidiyorsunuz ve deniz topunun orada olması sizi çok rahatsız ediyor. Deniz topunun yanına gidiyorsunuz ve onu suyun altına sokmaya çalışıyorsunuz. Bunu başarıyorsunuz ama bıraktığınız anda tahmin edebileceğiniz gibi deniz topu suyun üzerine çıkıyor. Bir zaman sonra bakıyorsunuz arkadaşlarınız çok güzel vakit geçiriyor siz tamamen deniz topunu suyun altına sokmakla uğraşıyorsunuz. Aslında sınavda böyledir. Sınav anında ortaya çıkan kaygı, korku ve heyecanımız ile uğraşmak, onları bastırmaya çalışmak, sınavdan odağımızın kaymasına ve aslında sınavı yapmak yerine bu tür duygu ve düşüncelerle uğraşmamıza sebep olur” ifadelerini kullandı.

“Ana odaklanın”

“Sınava odaklanmanın ilk yolu ana odaklanmaktır” diyen Kara, “Zihninizin size söylediği olumsuz düşüncelere kapılmak ve yoğun duygularınızdan, bedensel belirtilerinizden kurtulmaya çalışma yerine öncelikle ayaklarınızı yere basıp, kendi bedenimizin kontrolünün elimizde olduğunun farkında olmak için anda kalmak egzersizleri yapmak iyi olabilir. Bu çapa atma egzersizi ya da nefes egzersizi ile olabilir. Sınava girecek bütün öğrencilere başarılar diliyor. Umarım bu sınavda istediğiniz bölüm ve yerlere yerleşirsiniz” şeklinde konuştu.

İHA

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