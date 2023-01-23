'Sıra beklemem' dedi, eczaneyi dağıttı

Kayseri’de ilaç almak için eczaneye gelen ve "sıra beklemem" dediği iddia edilen kişi, önce çalışanlarla tartıştı, ardından da ilaçları dağıttı. O anlar kameralara yansırken, Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, "Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz" dedi.

Kayseri’de geçtiğimiz gün Şehir Hastanesinin karşısında bulunan nöbetçi eczaneye gelen şahıs, ilaç almak istedi. Sıra beklemeden ilaçlarını almak isteyen şahsa, eczanedekiler sırası gelince ilaçlarını vereceklerini belirtti. Bunun üzerine önce eczanede çalışanlarla tartışan ve hakaret eden şahıs, dışarı çıktı. Ardından yanındaki biriyle tekrardan eczaneye giren şahıs, tezgahta bulunan ilaçları dağıttı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şahıs da aracına binerek eczaneden uzaklaştı.

"Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz"

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, olayı kınayarak, şiddete çözüm bulunmasını istedi. Akın, "Geçtiğimiz gün Kayseri Şehir Hastanesinin karşısında bulunan eczanemizde hiç tasvip etmediğimiz bir olay meydana geldi. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz biline. Maalesef ki hem eczacımız hem de personelimiz saldırıya maruz kaldı. Ortada kavgaya ve şiddete sebep olabilecek hiçbir olay yok. Kendini bilmez bir vatandaş ilaç sırası beklemek yerine orada bekleyen diğer vatandaşların hakkına da girerek kendisine öncelük istemiş. Ardından da hem eczacımıza hem de eczane çalışanlarına ağır hakaretler ederek eczacılarımız şiddete maruz kalmıştır. Bu konunun yasal olarak takipçisi olacağız. Gerekli mercilerle de bu konuyu görüşeceğiz ve sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz. Şiddetin hiçbir türünün artık ülkemizde olmasını istemiyoruz. Bununla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yetkililerin acil bir şekilde çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.