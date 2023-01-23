'Sıra beklemem' dedi, eczaneyi dağıttı

Kayseri'de ilaç almak için eczaneye gelen ve sıra beklemem dediği iddia edilen kişi, önce çalışanlarla tartıştı, ardından da ilaçları dağıttı. O anlar kameralara yansırken, Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz dedi.

PAYLAŞ
  • 23.01.2023 15:07
  • Güncelleme: 24.01.2023 13:30
  • 31
'Sıra beklemem' dedi, eczaneyi dağıttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de ilaç almak için eczaneye gelen ve "sıra beklemem" dediği iddia edilen kişi, önce çalışanlarla tartıştı, ardından da ilaçları dağıttı. O anlar kameralara yansırken, Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, "Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz" dedi.

Kayseri’de geçtiğimiz gün Şehir Hastanesinin karşısında bulunan nöbetçi eczaneye gelen şahıs, ilaç almak istedi. Sıra beklemeden ilaçlarını almak isteyen şahsa, eczanedekiler sırası gelince ilaçlarını vereceklerini belirtti. Bunun üzerine önce eczanede çalışanlarla tartışan ve hakaret eden şahıs, dışarı çıktı. Ardından yanındaki biriyle tekrardan eczaneye giren şahıs, tezgahta bulunan ilaçları dağıttı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şahıs da aracına binerek eczaneden uzaklaştı.

"Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz"

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, olayı kınayarak, şiddete çözüm bulunmasını istedi. Akın, "Geçtiğimiz gün Kayseri Şehir Hastanesinin karşısında bulunan eczanemizde hiç tasvip etmediğimiz bir olay meydana geldi. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz biline. Maalesef ki hem eczacımız hem de personelimiz saldırıya maruz kaldı. Ortada kavgaya ve şiddete sebep olabilecek hiçbir olay yok. Kendini bilmez bir vatandaş ilaç sırası beklemek yerine orada bekleyen diğer vatandaşların hakkına da girerek kendisine öncelük istemiş. Ardından da hem eczacımıza hem de eczane çalışanlarına ağır hakaretler ederek eczacılarımız şiddete maruz kalmıştır. Bu konunun yasal olarak takipçisi olacağız. Gerekli mercilerle de bu konuyu görüşeceğiz ve sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz. Şiddetin hiçbir türünün artık ülkemizde olmasını istemiyoruz. Bununla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yetkililerin acil bir şekilde çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'ten Aşık Veysel Türkülerini Okuma Yarışması

KAYMEK'ten Aşık Veysel Türkülerini Okuma Yarışması

Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1,5 milyon Kur'an-ı Kerim hediye etti

Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1,5 milyon Kur’an-ı Kerim hediye etti

Hafta sonu kar yağışı bekleniyor

Hafta sonu kar yağışı bekleniyor

Kayseri'deki barajların doluluk oranları, geçen seneden daha iyi

Kayseri’deki barajların doluluk oranları, geçen seneden daha iyi

Faili meçhul hırsızlık aydınlatıldı: 2 şüpheli suçunu itiraf etti

Faili meçhul hırsızlık aydınlatıldı: 2 şüpheli suçunu itiraf etti

İnternetten sattığı telefonları göndermeyen sanık, hakim karşısına çıktı

İnternetten sattığı telefonları göndermeyen sanık, hakim karşısına çıktı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucuyu tanıdığı olmadığı için bebek arabasına koymuş

Uyuşturucuyu tanıdığı olmadığı için bebek arabasına koymuş

Kur'anı Kerim'e Çirkin Saldırı Lanetlendi

Kur'anı Kerim'e Çirkin Saldırı Lanetlendi

DAHA FAZLA
Üzerine komodin devrilen çocuk ağır yaralandı

Üzerine komodin devrilen çocuk ağır yaralandı

Erciyes'e Şarkılı Davet!

Erciyes'e Şarkılı Davet!

KAYDEM ve ÇEDES İşbirliği Çalıştayı Yapıldı

KAYDEM ve ÇEDES İşbirliği Çalıştayı Yapıldı

Kocasinan, 1 yılda 351 kilo elektronik atık ile bin 390 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

Kocasinan, 1 yılda 351 kilo elektronik atık ile bin 390 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

Başkan Büyükkılıç'tan 'Akkışla' istişaresi

Başkan Büyükkılıç'tan 'Akkışla' istişaresi