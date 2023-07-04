'Sırt ve boyun ağrılarının tedavisinde egzersiz çok önemli'

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel, sırt, boyun ve bel ağrısı çeken hastaların tedavisinde egzersizin olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

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  • 04.07.2023 12:25
  • Güncelleme: 04.07.2023 13:50
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'Sırt ve boyun ağrılarının tedavisinde egzersiz çok önemli'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel, sırt, boyun ve bel ağrısı çeken hastaların tedavisinde egzersizin olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Sırt ve boyun tutulma sorunu yaşayan kişilerde en sık görülen nedenin duruş bozukluğu olduğunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel, “Omurgamızdaki kasların güçsüzlüğüne bağlı olarak, özellikle masa başı çalışan kişilerde gördüğümüz duruş bozukluğu sık sık sırt ve boyun tutulmalarına neden olabiliyor. Yine ergonomi çok önemli. Ergonomi, çalıştığımız yerdeki masadan sandalyeye tüm gereçlerin postürümüze uygun olmasıdır. Zira yanlış pozisyonda uzun süre çalışmak ya da masa başında kalmak, bilgisayar kullanım şeklimizin yine postüre uygun olmaması gibi çeşitli nedenlerle büro çalışanları daha sık sırt ve boyun tutulmaları yaşıyorlar. Bu kişilerde omurga problemleri, bel ve boyun fıtıkları, sırt fıtıkları, omurga kireçlenmeleri, strese bağlı olan kronik ağrılarda yine sırt ve boyun tutulmalarına neden olan durumlar arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

“Tedavide olmazsa olmaz egzersiz”

Bel, boyun ve sırt ağrılarının tedavisinde egzersizin olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Yüksel, “Tedavi için hastanın öncelikle postürünü düzeltmemiz gerekiyor. Postürü bozuk olan bir kişide sık bir şekilde sırt ve boyun tutulmaları görülüyor. Postür düzeltmek için en uygun tedavilerin başında egzersiz geliyor. Eğer omurga problemleri varsa omurga enjeksiyonları uygulayabiliyoruz. Omurganın etrafındaki kaslara yönelik tetik nokta enjeksiyonları, kuru iğneleme enjeksiyonları tedavi yöntemlerimiz arasında. Yine yaygın vücut ağrısıyla seyreden fibromiyalji rahatsızlığında, kuru iğneleme yöntemi, egzersiz, aerobik egzersizi ve ilaç tedavileri de uygulanabilmektedir. Öncelikle altta yatan sebebe yönelik tedaviler uyguluyoruz. Boyun, bel, sırt fıtığı ya da boyun düzleşmesi gibi durumlarda hastaya kişiye özel tedavi seçenekleri yapmamız gerekiyor. Ancak her durumda egzersiz olmazsa olmaz. Kişinin postür bozukluğu varsa çalışma ortamında ergonomisi bozuksa, kronik ağrıları varsa bunların tedavisinde ilk kural, egzersiz olmalıdır. Yine fizik tedavi modellerinden de çok yararlanıyoruz. Sıcak tedaviler ve elektrik tedavilerde uygulayabilmekteyiz” şeklinde konuştu.

İHA

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